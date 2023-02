Ormai tutti e tutte dovrebbero sapere che dedicare del tempo alla cura della pelle di viso e corpo è fondamentale. La skincare deve diventare un’abitudine di benessere e l’attenzione nei confronti della pelle, che è l’organo più esteso del corpo umano, è essenziale, ma sono altrettanto essenziali i giusti prodotti.

Ecco dunque come evitare alcuni effetti fastidiosi come il pilling, indizio che forse bisogna cambiare crema o siero: scopriamolo insieme.

Effetto pilling: che cos’è e come cercare di evitarlo

Spesso il nome si associa a quell’effetto fastidiosissimo che appare nei tessuti, specialmente in maglioni di lana o cappotti, ma è in realtà il medesimo fenomeno che spesso compare quando si stende un prodotto sulla pelle. Da una parte si ha la formazione di pallini piccoli sui tessuti (effetto derivante dai troppi lavaggi o dalla qualità stessa del tessuto), nel caso della pelle, invece, si tratta della formazione di piccoli pallini di crema/siero quando si stende un determinato prodotto.

Può succedere che durante la stesura di una crema viso nel giro di pochi secondi si comincia a sentire sotto le dita quella fastidiosa formazione di micro pallini. Ecco, quell’effetto si chiama pilling e, quando si manifesta, applicare i prodotti diventa quasi impossibile.

Il pilling si crea a causa di un eccesso di prodotto sulla pelle che, massaggio dopo massaggio, comincia ad accumularsi e a creare quei fastidiosi micro pallini impossibili da “sciogliere sulla pelle”.

Quando ciò accade, dunque, è impossibile provare a eliminare tale effetto, proprio perché a causa dell’eccesso di crema/siero i pallini continueranno a formarsi senza riuscire a penetrare dentro la pelle. In altre parole, la stesura del vostro prodotto sarà sostanzialmente fallita.

La causa del pilling è da ricercare o nella troppa quantità di prodotto applicata, o nella scorretta applicazione dei prodotti della vostra skincare. Per l’uno o per l’altro motivo, la vostra pelle non riuscirà ad assorbire correttamente i principi attivi dei prodotti selezionati e i micro pallini impediranno il giusto svolgimento della vostra skincare.

Come evitare, allora, questa fastidiosa reazione? Sembrerà banale, ma il pilling è evitabile soprattutto grazie all’utilizzo di giusti prodotti skincare. In particolare, è sempre bene selezionare ingredienti che possano essere mischiati tra loro senza provocare il tanto indesiderato effetto: in questo modo i diversi prodotti riusciranno ad agganciarsi a vicenda senza respingersi e l’assorbimento sarà totale.

Non solo, cercate di dare il giusto tempo ai prodotti di fare il loro lavoro: evitate dunque la stesura troppo rapida, ma al contrario lasciate agire il prodotto qualche secondo o un minuto prima di passare all’applicazione del secondo e così via. Infine, ma non per importanza, applicate sempre i prodotti della vostra skincare nel giusto ordine e non esagerate mai con le quantità.

I passaggi da seguire, in caso di skincare multipla, sono i seguenti: detersione (semplice o doppia, dipende dalle vostre esigenze), tonico viso, siero (applicate prima quelle a base acquosa e poi quelle a base oleosa), crema viso specifica per le vostra pelle, protezione solare e, in caso, makeup. Ogni pelle è differente perciò ogni pelle necessiterà di una particolare skincare: non tutte le persone hanno bisogno di tanti prodotti, basta che siano specifici per quel tipo di pelle e non per altre.

Facendo attenzione a tutti questi piccoli ma importanti passaggi, vedrete che l’effetto pilling scomparirà: provare per credere.