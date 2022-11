La nostra pelle ha bisogno della giusta protezione e cura In ogni periodo dell’anno. In inverno, è necessario dedicarle ancora più attenzione perché gli agenti esterni possono irritarla e danneggiarla. Per questi motivi, una buona skincare routine è la giusta coccola da dedicare ogni giorno con prodotti adeguati.

Skincare routine 2022

In inverno, per via del freddo e delle alte temperature, diventa fondamentale prendersi cura della pelle del viso. Per questa ragione, è consigliabile una skincare routine che aiuti a idratare la pelle in profondità proteggendola dagli agenti e fattori esterni che possono danneggiarla. Bisogna dedicare del tempo a questo trattamento perché è una coccola del benessere quotidiano.

In questa stagione, a differenza del periodo estivo, si ha bisogno di prodotti che siano efficaci ma al tempo stesso anche nutrienti. La pelle in questa fase è soggetta a una serie di cambiamenti a causa del clima. Si ha quindi bisogno di un trattamento di bellezza che rispecchi l’andamento delle stagioni.

Con il freddo, l’umidità e gli sbalzi di temperatura, l’epidermide appare secca, disidratata e arrossata. La pelle necessita di trattamenti e prodotti ricchi di ingredienti che siano in grado di nutrire la barriera protettiva. Si va incontro a labbra screpolate e alla formazione di couperose, per cui la skincare routine va cambiata rispetto al periodo estivo.

Con i giusti prodotti, è possibile dare alla pelle un aspetto maggiormente radioso e luminoso. Bisogna farla tutti i giorni in modo da preservarla dall’accumulo di tossine, dalla disidratazione e dalla perdita di tono e luminosità. Prendersene cura quotidianamente aiuta a migliorare lo stato protettivo andando così incontro al periodo invernale.

Skincare routine 2022: consigli

Per la skincare routine si ha bisogno di seguire determinate regole e suggerimenti da seguire e di prodotti che siano specifici nel giusto momento e in un ordine specifico. Una pelle pulita e idratata è maggiormente luminosa e permette di farci sentire più belle. In inverno poi è fondamentale per proteggere la pelle da fattori e agenti esterni.

Per preparare la pelle alla stagione invernale, si consiglia di optare per dei detergenti che abbiano formulazioni delicate e siano in grado di preservare sia l’idratazione che la barriera cutanea. No all’uso di detergenti troppo schiumogeni poiché risultano eccessivamente aggressivi rischiando di irritare la cute. Il tonico e il detergente vanno applicati mattina e sera per ripristinare il ph naturale della pelle.

Bisogna detergere il viso per poi applicare un tonico adatto al proprio tipo di pelle che rivitalizzi e distenda i tratti. Importante poi applicare sieri e creme idratanti e nutrienti a base di ingredienti quali burro di karité, acido ialuronico ed elastina. Per la pelle grassa, sono consigliati prodotti anti sebo, come il tea tree.

Non bisogna poi dimenticarsi del contorno occhi, una zona molto sensibile che va idratata e coccolata. Altrettanto fondamentali sono le maschere viso da applicare almeno un paio di volte a settimana a seconda delle esigenze della pelle. È necessaria anche una cura per le labbra a base di prodotti come il balsamo che le idrata evitando che si secchino.

Skincare routine 2022: Amazon

I prodotti migliori di skincare routine si possono trovare a ottimi prezzi sull’e-commerce di Amazon. Cliccando l’immagine è possibile visualizzare le varie offerte inerenti. La classifica stila i tre prodotti tra i più vantaggiosi e raccomandati dalle consumatrici con una descrizione di ciascun articolo.

1)Rilastil Hydrotenseur crema viso

Un prodotto cremoso e fluido a base di acido ialuronico che contrasta le rughe e i segni del tempo. La formula che combatte la perdita di tono e la carenza di idratazione cutanea. Adatta per ogni tipo di pelle, anche per le più sensibili. Un prodotto che combatte l’invecchiamento precoce da applicare mattina e sera su tutto il viso.

2)Eunyul daily care maschera viso

Una confezione di 12 maschere in tessuto adatte a ogni tipo di pelle. Un prodotto per la cura quotidiana che dona nutrimento e idratazione all’epidermide. Una maschera viso a base di ingredienti naturali come aloe vera, mirtillo, mela e altri componenti che contribuiscono alla bellezza della pelle.

3)Korff 3D Sculpt trattamento labbra

Una crema per le labbra dall’effetto rimpolpante, vitalizzante e antietà. Si consiglia di applicarla mattina e sera sul contorno labbra. Una formula a base di vitamina PP e di estratto di ginger che rimpolpa e volumizza. Modella il contorno labbra levigando l’epidermide.

