Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i migliori, e i più convenienti, siti online dove acquistare i prodotti skincare coreani.

Skincare coreana, i migliori siti online (più convenienti) dove acquistare i prodotti

I prodotti skincare coreana sono tra i più ricercati dalle donne, perché si basano su due principi chiave, ovvero la prevenzione e il benessere. Tra gli ingredienti troviamo ad esempio la bava di lumaca e il veleno d’ape, combinati con tecnologie d’avanguardia. Alicia Yoon, fondatrice del marchio K-Beauty Peach and Llily afferma: “In Corea, c’è un’antica e ricca tradizione di trattamenti skincare, il che ha creato una platea di consumatori molto attenti ed esigenti. A sua vota, questa domanda ha dato via a un’industria ipercompetitiva, che ha permesso alla Corea di diventare una mecca globale per quanto riguarda l’innovazione nel campo della skincare, con standard di produzione altamente elevati”. Ma, dove si possono trovare i prodotti della skincare coreana online? Scopriamolo insieme:

Douglas : qui potete trovare numerosi prodotti della skincare coreana, a prezzi convenienti. Ci sono ad esempio tantissime maschere, per viso, occhi, piedi, poi i sieri, le creme viso giorno e notte, creme solari, BB cream, schiume struccanti, insomma c’è davvero di tutto.

: qui potete trovare numerosi prodotti della skincare coreana, a prezzi convenienti. Ci sono ad esempio tantissime maschere, per viso, occhi, piedi, poi i sieri, le creme viso giorno e notte, creme solari, BB cream, schiume struccanti, insomma c’è davvero di tutto. Notino: anche qui potete trovare diversi prodotti coreani a prezzi accessibili, come prodotti dei marchi Dr Jart+, Erborian Corean Skin Therapy, Cosrx, Beauty of Joseon e Korika.

anche qui potete trovare diversi prodotti coreani a prezzi accessibili, come prodotti dei marchi Dr Jart+, Erborian Corean Skin Therapy, Cosrx, Beauty of Joseon e Korika. Sephora : anche qui potete trovare vari cosmetici coreani, soprattutto del marchio Laneige, sieri, balsami labbra, creme anti age, giorno e notte, mousse detergenti e creme idratanti.

: anche qui potete trovare vari cosmetici coreani, soprattutto del marchio Laneige, sieri, balsami labbra, creme anti age, giorno e notte, mousse detergenti e creme idratanti. Stylevana: negozio che vende prodotti K-beauty a prezzi vantaggiosi. Potete trovare un pò di tutto.

negozio che vende prodotti K-beauty a prezzi vantaggiosi. Potete trovare un pò di tutto. Miin: anche questo è un sito che vende solo cosmetici coreani. Anche qui potete trovare tantissimi prodotti diversi.

Skincare coreana: perché è cos’ efficace?

La skincare coreana pone l’attenzione sulla prevenzione, invece di agire su ciò che è già danneggiato. Alicia Yoon afferma che: “la skincare, in Corea, è una forma di auto-cura, basata sulla premessa che la pelle è l’organo più grande del nostro corpo. Ci si concentra sui risultati a lungo termine, invece che sulle soluzioni rapide, a breve termine.” Alla base della skincare coreana c’è infatti l’idratazione, considerata proprio come uno dei pilastri fondamentali della salute cutanea. Combinando quindi ingredienti tradizionali con le tecnologie d’avanguardia e concentrandosi sulla prevenzione invece che sulla riparazione, i prodotti coreani risultano essere una soluzione super efficace per prendersi cura della pelle nel tempo, invece che dover poi ricorrere a metodi invasivi in seguito. Coco Park, fondatrice del blog “The Beauty Wolf” dice che: “c’è una grande attenzione all’innovazione. La skincare coreana è più avanti di cinque o sette anni rispetto a quella occidentale, è possibile trovare prodotti all’avanguardia che offrono risultati incredibili, se si sa cosa si sta cercando e si è disposti a sperimentare.” In Corea esistono oltre 20mila marchi di prodotti per la cura della pelle, il marchio Missha è ad esempio rivolto alle pelli più mature, marchi invece come Dr Jart+ sono più per i giovani.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Rughe glabellari: come rimediare naturalmente

Bava di lumaca: caratteristiche e usi