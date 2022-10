Skin care autunnale: i migliori prodotti

L’autunno con il ritorno alle abitudini di sempre, come la scuola, il lavoro e la routine quotidiana, insieme ai primi freddi e al cambiamento di stagione, comportano dei problemi per la pelle. Per trattarla e prendersene cura in questo periodo, la skin care aiuta a dare all’epidermide un aspetto diverso e più elastico.

Skin care autunnale

Con l’autunno ormai arrivato, è giunto anche il momento di prendersi cura del proprio corpo e della pelle. In questo periodo, la pelle va incontro a secchezza con labbra screpolate e disidratate. Per una pelle maggiormente splendente e pronta al tempo autunnale, è bene scegliere i prodotti per la skin care che siano specifici.

L’aria secca e fredda, ma anche gli ambienti riscaldati sono deleteri per la nostra pelle che subisce un processo diverso per cui appare diversa dal solito.

I vasi sanguigni, a causa del clima, tendono a restringersi per cui si ha un minore apporto di tutte quelle sostanze nutritive di cui l’epidermide ha maggiormente bisogno.

Le ghiandole sebacee diminuiscono la loro produzione portando a una secchezza della pelle. Una pelle non idratata nel modo giusto, soprattutto in autunno, va incontro a prurito, ma anche secchezza, tensioni e piccole lesioni che possono essere deleterie. Per evitare che ciò possa accadere, una buona skin care sicuramente aiuta.

Usare i prodotti giusti e maggiormente indicati aiuta a risolvere le problematiche legate alla pelle e all’epidermide. Si può anche chiedere i consigli e suggerimenti di un esperto del settore. La cosa importante è scegliere prodotti che siano adatti alla propria pelle e che permettano di renderla più lucida e tonica.

Skin care autunnale: consigli

Sono diversi i consigli e i suggerimenti che possiamo fornire per migliorare lo stato della propria pelle. Prima di tutto, è bene cominciare a bere a sufficienza: almeno due litri di acqua al giorno sono fondamentali, non solo perché questo elemento depura dalle scorie, ma anche per evitare all’epidermide di seccarsi o disidratarsi.

Una buona skin care autunnale non può prescindere dall’idratazione, quindi tonico, latte detergente e siero che permettono di dare nuovo tono alla pelle in modo da prepararla anche per il rigore invernale. Una maschera rigenerante a base di componenti naturali come aloe, argilla verde dona una pelle brillante dall’effetto seta.

In autunno non possono mancare creme che abbiano una consistenza maggiormente corposa e prodotti illuminanti insieme a esfolianti in microgranuli. I prodotti a base di acido ialuronico sono altrettanto importanti poichè forniscono un viso rimpolpato e più liscio. Una maschera idratante e una crema che combatta i segni del tempo sono essenziali nella beauty routine dell’autunno.

Un siero antimacchia e la crema contorno occhi che evita la presenza di borse e occhiaie, insieme anche a un burro cacao o a prodotti per le labbra che sono spesso screpolate e secche sono parte della skin care di questa stagione. Le creme aiutano a proteggere la pelle dagli agenti atmosferici e dall’inquinamento.

Skin care autunnale: prodotti Amazon

I migliori prodotti per prendersi cura della pelle si trovano con promozioni e offerte su Amazon. Basta cliccare l’immagine per visualizzare tutte le caratteristiche. Qui sotto la classifica con i tre prodotti di skin care per questa stagione scelti tra i più apprezzati e desiderati dalle consumatrici con una descrizione di ognuno.

1)Maschera viso di Plantifique 100% vegana

Una maschera che purifica e restringe i pori. Ha una azione detergente e idratante. Un prodotto che contiene 7 elementi considerati super food: argilla, avocado, spinaci, mirtillo, spirulina, tè verde e calendula. Questi ingredienti agiscono insieme per combattere l’acne, i rossori e ridurre le impurità. Lascia il viso morbido e idratato.

2)Bionike Defence My Age

Un siero rinnovatore adatto per occhi e labbra, indicato per le pelli particolarmente sensibili. Una linea del noto marchio che dona profondità alla pelle, la idrata, garantisce compattezza, luminosità e combatte i segni dell’invecchiamento. A base di burro di karitè, molto facile da applicare perché basta picchiettare sul viso e lasciare assorbire.

3)Skinius Noagy balsamo labbra

Un balsamo che dona un aspetto carnoso e voluminoso alle labbra. Ha un effetto protettivo, rigenerante e anche nutriente per la bocca. Migliora l’idratazione prevenendo le micro rughe del contorno labbra. Si basa su ceramidi e acido ialuronico che rimpolpano le labbra. Si usa come primer o base per il trucco.

Insieme alla skin care, anche i migliori fondotinta per la stagione autunnale.