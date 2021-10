Le stagioni cambiano e con loro cambiano anche le nostre abitudini, comprese quelle che adottiamo per la nostra skincare. Va da se che i prodotti utilizzati per in estate non saranno gli stessi per l’autunno, perché per moltissimi fattori, la nostra pelle avrà bisogno di attenzioni diverse nell’una e nell’altra stagione.

Quali sono quindi, i primer e i fondotinta perfetti per la stagione autunnale, che ci permettono di prenderci cura della nostra pelle durante i primi freddi? Scopriamolo nel dettaglio in questo articolo.

Come utilizzare primer e fondotinta in autunno

A farci capire quali siano i primer e i fondotinta ideali per l’autunno sono prima di tutto le texture, ovvero le strutture date dall’insieme delle componenti presenti in entrambi i prodotti.

Ma non solo, bisognerà anche guardare la reazione della nostra pelle durante il cambio di stagione.

Durante i primi freddi infatti, tenderà a seccarsi più facilmente, per questo le texture di primer e fondotinta dovranno essere più liquide in caso si tratti di una pelle normale o secca, al contrario dovranno essere più compatte se si dovranno usare su una pelle mista o tendenzialmente grassa.

Come sceglierli e quale utilizzare per primo

Arriviamo quindi alla domanda che ci si pone spesso, specialmente se si è alle prime armi: si utilizza prima il primer o il fondotinta? Un indizio lo troviamo proprio nel nome di uno dei due prodotti. Prima che YouTube ci fornisse l‘accesso a tutti i segreti del mondo del make up grazie anche alle varie make up artist nostrane e internazionali che utilizzavano proprio questa piattaforma per farsi conoscere, noi comuni mortali ignare, utilizzavamo molto spesso il fondotinta come base su cui poi stendere un velo di fard.

Oggi invece sappiamo che il segreto per un trucco più duraturo e una pelle più protetta è il primer. Il suo scopo è quello di preparare la cute creando una base per accogliere il make up e prolungarne la durata. Alcuni tipi di primer inoltre si presentano colorati di verde, viola oppure arancione: il primo per esempio, è il più adatto per nascondere gli arrossamenti della pelle tipici della stagione autunnale.

Come utilizzare primer e fondotinta in autunno: un consiglio

Il fondotinta passa quindi ad essere il secondo passaggio del nostro trucco, ma non perde comunque la sua importanza. È infatti fondamentale per l’autunno sceglierne uno dalla formulazione coprente, ma che sia allo stesso tempo idratante e leggera. In questo modo si uniranno tre utilità, ovvero quella di uniformare l’incarnato nutrendo in profondità la pelle, ma senza appesantirla troppo.

Molto importante è anche la scelta della tonalità del fondotinta, che per un risultato impeccabile dovrà essere quanto più vicina all’incarnato. In pochi ci fanno caso, ma il fondotinta non può essere dello stesso colore per tutte le stagioni. Si deve infatti considerare l’autunno come una sorta di periodo di transizione tra una pelle super abbronzata ed una che andrà via via sbiadendosi, per questo motivo per una pelle priva di segni si dovrà modificare la cromia del fondotinta in base ai suoi cambiamenti.