L’autunno è il momento giusto per ritrovare un perfetto equilibrio nella nostra quotidianità e anche nella nostra skincare routine. La pelle del viso infatti proprio in questo periodo ha bisogno di attenzioni ben precise per riprendersi dall’estate e prepararsi alle stagioni più fredde.

Come fare quindi a prendersene cura? Vediamo quali sono i prodotti e gli ingredienti più adatti per una skincare in autunno!

Skincare per l’autunno

Per ottenere una pelle sana, bella e visibilmente più giovane è necessario anche saper scegliere i prodotti migliori per quelle che sono le esigenze della propria pelle e che siano adatti anche alla stagione. L’autunno in questo caso.

Per essere sicuri che i prodotti scelti siano quelli giusti, è necessario guardare gli ingredienti.

Vitamine e acidi di origine naturale, per esempio, sono adatti per far affrontare alla nostra pelle la stagione autunnale.

Glow Tonic di Pixi

Il Glow Tonic di Pixi è l’ideale da inserire sia nella vostra beauty routine mattutina sia in quella serale. Si tratta di un tonico esfoliante per il viso a base di acido glicolico.

Questa sostanza di origine naturale accelera il ricambio cellulare eliminando le cellule epiteliali morte e stimolandone una nuova produzione rendendo la pelle decisamente più luminosa.

Pure Vitamine C10 di Laroche Posay

Tra i protagonisti della stagione autunnale ci sono anche le vitamine, una su tutte, la vitamina C. Un potente antiossidante che stimola anche la produzione di collagene con il risultato di una pelle più tonica.

Inoltre è molto utile per depigmentizzare le macchie della pelle, a favore di un colorito più omogeneo. Questo ingrediente davvero miracolosi si trova nel siero Pure Vitamine C10 di Laroche Posay.

Glycol Lactic Radiance Renewal Mask di REN

Anche le maschere prendono il loro posto tra tutto ciò che serve per una skincare adatta all’autunno. La Glycol Lactic Radiance Renewal Mask di REN, per esempio, ha un effetto illuminante ed esfoliante. Come dice il nome, contiene acido glicolico e acido lattico.

Se del primo ne abbiamo parlato poco sopra, il secondo è utilizzato per tamponare le prime rughe o le rughe superficiali perché stimola la produzione di collagene ed elastina, elementi che aiutano anche a mantenere la pelle idratata.

I prodotti e i rimedi naturali

La natura offre tantissimi spunti per quanto riguarda la bellezza della pelle. Spesso infatti, alcuni ingredienti per una skincare perfetta si possono trovare facilmente in dispensa. Uno su tutti, l’olio d’oliva. Questo “oro liquido” è perfetto per una skincare in autunno. La sua infatti è un’azione profondamente idratante ed emolliente.

Per realizzare una maschera all’olio d’oliva, oltre a questo ingrediente ne serviranno altri quattro: lo yogurt bianco, la farina d’avena, il succo di limone e un cucchiaio di miele. Per prima cosa, bisogna mescolare in una ciotola due cucchiai di olio extra vergine d’oliva con due cucchiai di farina d’avena, successivamente si dovranno aggiungere gli ingredienti restanti e mescolare nuovamente. Questa maschera fai da te andrà applicata sul viso (non sul contorno occhi) e lasciata per una decina di minuti.