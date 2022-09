L’8 ottobre 2022 inizierà una nuova edizione del talent show Ballando con le stelle e quest’anno è ricco di cambiamenti e di novità all’interno del gruppo dei maestri di ballo. Ci saranno cinque nuove entrate che andranno a rivoluzionare gli insegnanti di danza.

Tra questi spicca il giovane ballerino Simone Casula, vincitore di ben due campione mondiale di show dance. Cosa sappiamo su di lui?

Simone Casula: chi è?

Simone Casula, classe 1991, è cresciuto a Samassi con il padre, ex agente di commercio convertitosi poi all’agricoltura in seguito alla crisi e alla madre, maestra elementare. Ha un fratello più grande di quattro anni che è un batterista, passione che condivide con il papà.

Quando erano piccoli i genitori facevano fare ad entrambi gli stessi sport nonostante Simone spingesse per far danza. A Samassi non c’erano scuole di danza e i suoi non avrebbero avuto tempo per accompagnarlo in altri paesi. Ha provato calcio, basket e nuoto ma riconosceva di non essere portato per quelli. Finalmente gli viene data l’opportunità di scendere in pista e ha iniziato a frequentare la scuola del maestro Massimiliano Matta a Cagliari.

Aveva tre allenamenti a settimana che poi sono diventati quotidiani. A scuola andava molto bene infatti si è diplomato all’Istituto Sanluri ad indirizzo tecnico-turistico. La prima gara che ha vinto è stata a Foligno ai Campionati italiani nel ballo di coppia con Laura Marras, compagna che non ha mai lasciato e con cui ha condiviso numerosi successi e vittorie.

Simone Casula: la carriera da ballerino

A sette anni vince il primo Campionato italiano per poi vincerne altri otto. Nel 2013 vince la medaglia d’argento ai Campionati mondiali di Pechino in Cina per poi fare il bis nel 2016 a Chengdu arrivando a conquistare la medaglia d’oro. Lavora per tanto tempo in una compagnia australiana che fa spettacoli prevalentemente a New York e Broadway. Decide di accantonare gare e competizioni per buttarsi nel mondo della televisione. Sarà il nuovo maestro di ballo a Ballando con le stelle ,condotto sempre da Milly Carlucci , entrando così nel cast del programma insieme ai suoi colleghi Moreno Porcu, Simone Arene e Pasquale La Rocca.