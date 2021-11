Silvia Toffanin è finita nell’occhio del ciclone a Verissimo per il modo in cui ha condotto l’intervista a Eleonora Pedron, lasciandosi travolgere da una valle di lacrime.

Eleonora Pedron: le lacrime di Silvia Toffanin

Ospite a Verissimo Eleonora Pedron ha raccontato i due gravi lutti che hanno segnato la sua vita, entrambi avvenuti a causa di un incidente d’auto: l’ex Miss ha infatti perso sua sorella Nives e suo padre in due incidenti diversi, e ha voluto dedicare a loro il suo libro “L’Ho fatto per Te”.

A Verissimo, mentre raccontava i due drammi che hanno investito la sua vita, la showgirl è stata più volte interrotta dal pianto della Toffanin, che molti hanno giudicato indelicato e poco decoroso. Si dà il caso infatti che la conduttrice abbia pianto praticamente per tutta l’intervista e che si sia attirata contro una vera e propria bufera sui social: “Va bene empatizzare, ma così mi sembra davvero eccessivo. Non è un’intervista, è un viaggio della speranza”, ha tuonato un utente sui social, mentre un altro ha aggiunto: “L’empatia è cosa lontanissima dalle finte lacrime e lineamenti straziati di ST”.

Silvia Toffanin: le lacrime in diretta tv

Non è la prima volta che Silvia Toffanin finisce nell’occhio del ciclone per le domande da lei rivolte agli ospiti del suo programma tv. La conduttrice replicherà contro le critiche a lei rivolte nei giorni scorsi a causa dell’intervista a Eleonora Pedron? “Ho dei momenti di solitudine che mi ritaglio per pensare a mio padre, a mia sorella. Sono momenti di riflessione che mi aiutano.

A volte vado in chiesa, prego, mi fa stare bene. Avverto la loro presenza nella quotidianità”, ha dichiarato l’ex Miss.

Silvia Toffanin: Eleonora Pedron

Eleonora Pedron non ha mai fatto segreto di aver subito due gravi lutti che hanno segnato profondamente la sua giovinezza e la sua vita.