Frizzante, simpatica e dalla personalità esuberante, Silvana Fallisi è un’attrice molto nota nel mondo della televisione e del teatro. Sapevate che è stata anche la fondatrice di un duo comico nel 1991?

Andiamo a scoprire un po’ di più sulla sua vita e sulla sua carriera professionale.

Silvana Fallisi: accenni di biografia e carriera

Silvana Fallisi nasce a Buccheri, Siracusa, il 9 dicembre 1964 sotto il segno del Sagittario.

L’esordio nel mondo del teatro avviene per lei nel 1984, con il Teatro popolare di Padova; da lì in poi, è stato tutto un crescendo.

Nel 1991, ad esempio, fonda un duo comico Fallisi – Mirandola, insieme al collega Vasco Mirandola e da quel momento in poi i successi sono stati diversi e continui, fino a portarla direttamente nel mondo della televisione.

Attrice di teatro prima e di cinema poi, Silvana Fallisi ha una grande carriera alle spalle, fatta di spettacoli teatrali e intepretazioni attoriali in diversi film.

Ha lavorato anche con il trio comico italiano Aldo, Giovanni e Giacomo, partecipando a diversi film come Chiedimi se sono felice, Tu la conosci Claudia?, Il cosmo sul comò, Fuga da Reuma Park e anche lo show Ammutta Muddicca. In realtà, se dobbiamo selezionare “lo spettacolo” che più le ha dato successo, esso è sicuramente Anplagghed, sempre realizzato in compagnia dei tre attori comici.

Silvana Fallisi non si è fatta mancare nulla in fatto di esperienze: tra il 1999 e il 2011 ha infatti partecipato anche come comica a Zelig, il noto programma televisivo dalle mille risate.

L’amore per la comicità diventa l’amore per la vita

Silvana Fallisi ha trovato l’amore proprio nella comicità; nelle varie esperienze lavorative che l’hanno vista coinvolta con il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, l’attrice si è innamorata proprio di uno di loro: Aldo Baglio.

A cuor non si comanda ed è così che la coppia Fallisi-Baglio ha ben presto voluto unificare l’amore con il matrimonio. I due si sono sposati nel 1996, dopo essersi conosciuti meglio durante una collaborazione a Zelig. I rumors più diffusi dicono che Aldo le abbia scritto una lettera ricca di complimenti dopo un suo show e sembra proprio che questa non sia passata inosservata!

Dall’amore incondizionato della coppia sono nati anche due figli, Caterina e Gaetano, comparsi entrambi in alcuni film.

Nel corso della loro storia d’amore non sono mancati momenti di crisi, ma come in tutte le coppie è umano e normale viverli, soprattutto quando si parla di tanti anni di relazione. L’amore però, quando è forte e sincero, vince sempre su tutto.

Qualche curiosità su Silvana Fallisi

Della vita privata di Silvana Fallisi sappiamo ben poco; non è amante dei social e per questo motivo non ha un profilo Instagram. Ha però la pagina Facebook, come quasi ogni personaggio pubblico inserito nel mondo della televisione.

Sappiamo inoltre che nel 2013 ha deciso di prendere parte alla realizzazione di un cortometraggio sulla violenza contro le donne e bambini/e, il cui titolo è Rosa.

La sua personalità si caratterizza per un’estrema vivacità, solarità ed energia; è anche molto autoironica, elemento forse fondamentale quando si lavora nel campo della comicità e del teatro.