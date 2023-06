Jacquemos continua a sorprenderci con location esclusive. In occasione della presentazione per la collezione Autunno/Inverno 2023-24, la maison d’alta moda ha scelto la reggia di Versailles. La sfilata non è stata solamente un fashion show, bensì un vero e proprio evento glamour. Proprio per questo sono state numerose le celebrità che hanno presenziato alla sfilata. Tra queste anche Monica Bellucci. La celebre attrice italiana non poteva assolutamente mancare… in passerella infatti c’era anche sua figlia Deva Cassel. Tuttavia, l’outfit scelto dall’attrice non ha convinto il web.

Monica Bellucci, l’outfit alla sfilata di Jacquemos a Versailles

Monica Bellucci rappresenta da sempre l’emblema della bellezza italiana. Folta chioma castana, labbra carnose, sguardo magnetico e forme prosperose. Fin dai suoi esordi, la diva ha conquistato il pubblico internazionale grazie al suo suo immenso fascino. Amata anche per i suoi look eleganti, sofisticati ed estremamente sensuali. Ma… anche le dive del cinema ogni tanto commettono dei piccoli errori di stile! E questa è stata la volta di Monica Bellucci. Per la sfilata di Jacquemus, è volata in Francia ed ha raggiunto la suggestiva reggia di Versailles in barca. L’attrice ha scelto di indossare un tailleur di lino color prugna del brand francese, appartenente alla collezione intitolata Tibau. La giacca ha un taglio squadrato e asimmetrico, con chiusura a doppiopetto incrociato e spalle strutturate. Disponibile sul sito al prezzo di 830 euro. Il pantalone invece, dal valore di 480 euro, è a vita alta, con spacchi sugli orli e tasche laterali. Ha poi completato l’outfit con una graziosa borsetta nera, degli stivaletti con tacco a spillo e un paio di occhiali da sole scuri. Un look semplice ma al tempo stesso raffinato. Fortemente ispirato al mannish style, di grande tendenza in questa stagione. Anche la scelta del beauty look è stata molto semplice e minimal: incarnato luminoso, labbra nude ed una leggere spolverata di ombretto. Iconica la sua lunga chioma castana con frangia, lasciata sciolta e liscia ed impreziosita da alcuni riflessi color caramello.

L’outfit di Monica Bellucci alla sfilata di Jacquemos a Versailles non convince

Nonostante questo l’outfit scelto da Monica Bellucci per la sfilata di Jacquemus a Versailles non è piaciuto. Molti utenti del web, infatti, hanno criticato la sua scelta. Ma perché? Le spalline e le maniche della giacca erano eccessivamente larghe, così anche per i pantaloni. Sembrava quasi che l’attrice avesse sbagliato taglia. Inoltre, il completo non era in grado di valorizzare la meravigliosa silhouette della diva italiana. Questa volta Monica Bellucci sembra aver puntato più sulla comodità che sulla sensualità. Anche se, diciamo la verità, la sua bellezza e la sua classe sono riusciti sicuramente a spostare l’attenzione dal look.