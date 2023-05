Serena Autieri è di una bellezza disarmante, oltre che un'ottima attrice: per lei la chirurgia è ok, purché non stravolga i tratti di una persona

Classe 1976, attrice, cantante e doppiatrice di grande successo, Serena Autieri è anche molto apprezzata per la sua bellezza estetica oggettiva. Occhi azzurri brillanti, sorriso smagliante e viso sempre luminoso, l’attrice è sempre bellissima. A 47 anni Serena Autieri continua a essere stupenda e sono molte le persone che si chiedono: «Ma si è rifatta?» – quindi cerchiamo di fare chiarezza sul punto.

Serena Autieri è rifatta? Alla scoperta dei segreti di bellezza dell’attrice

Attrice di grande successo e carriera piena di soddisfazioni, Serena Autieri riesce sempre a colpire anche grazie alla sua incredibile bellezza. Impossibile non pensare che sia stupenda: il suo viso, il suo sorriso e la luce che emana sono oggettivamente visibili a chiunque si soffermi a guardarla. Con il passare degli anni il suo aspetto è sempre rimasto impeccabile e quella luce, Autieri, non l’ha mai persa. Detto ciò, però, sono diversi gli interrogativi sulla sua estetica: si è rifatta? Ha ricorso a qualche intervento estetico particolare?

Pare che Serena Autieri abbia sempre avuto il forte desiderio di mantenere una certa naturalezza della sua figura, senza volersi dunque “modificare troppo”. In qualche vecchia intervista ha dichiarato di non volere mai perdere quei tratti che madre natura le ha donato, ma non per questo critica la chirurgia. Il pensiero di Autieri in merito al tema è molto chiaro: sì al rifarsi, ma farlo in modo impercettibile, naturale, in modo tale da non stravolgere l’essenza estetica della persona.

Su di lei, però, pare che, qualora ci siano stati, gli interventi chirurgici siano stati davvero minimi, se non impercettibili. Probabilmente l’attrice ha scelto di rifarsi il seno, ma il risultato è stato talmente naturale da non essere quasi notato.

Per quanto riguarda il viso, invece, non si hanno certezze. Qualora avesse scelto di fare qualche piccolo ritocco per sembrare più giovane, la modifica è stata davvero minima e, in tal caso, impeccabile. Lei, del resto, ha sempre detto di volersi ispirare a Virna Lisi:

[…] Penso a una grande attrice come Virna Lisi. Se ha fatto qualcosa per sembrare più giovane l’ha fatto in modo impercettibile e io vorrei ispirarmi a lei, una donna che non è mai diventata ridicola.

A dimostrare la sua naturalezza ci pensano anche le sue lentiggini, segno caratteristico della sua bellezza e tratto così naturale da renderla ancora più raggiante. Non le nasconde, ma le mostra in modo fiero, soprattutto durante la stagione estiva, quando la pelle si libera del “grigiore” dell’inverno e torna a vivere sotto i raggi del sole.

Serena Autieri: volto di cinema, di televisione, di una bellezza che splende

Quella di Serena Autieri è una carriera ricca di successi e di grandi soddisfazioni. Nel corso degli anni ha avuto modo di lavorare a stretto contatto con personalità abbienti del mondo dello spettacolo e del cinema e lei stessa è riuscita a farsi strada proprio in quel mondo. Ha recitato in 16 film, 17 serie-tv per la televisione, è apparsa in vari spot pubblicitari (Kimbo Caffè, ne è un esempio), e ha anche lavorato come doppiatrice e cantante. Poliedrica e meravigliosa, Serena Autieri continua a conquistare il pubblico.