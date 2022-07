Buongiorno, mamma! è una serie tv italiana prodotta da Lux Vide andata in onda su Canale5 con grande successo nel 2021. Lo show, più volte paragonato al format di This is us, ha conquistat il pubblico, tant’è che sul rinnovo di una seconda stagione tutti nutrivano ben pochi dubbi.

La conferma difatti è arrivata ormai da tempo e Buongiorno, mamma! 2 è una realtà.

Buongiorno, mamma! 2: quando tornerà la serie con Raoul Bova

Le riprese sono iniziate il 16 maggio di quest’anno e sembra che termineranno nel corso della prima settimana di ottobre. Quindi, volendo presumere una data plausibile di debutto per la seconda stagione, il periodo più papabile è quello invernale. I palinsesti 2022/2023 di Mediaset sono infatti stati confermati e Buongiorno, mamma! 2 rientra ovviamente nei programmi previsti per fine anno.

Raoul Bova, volto amatissimo dello spettacolo nostrano, tornerà quindi a breve a vestire i panni di Guido Borghi accanto a Maria Chiara Giannetta nelle vesti di Anna Della Rosa. Bisognerà attendere ancora qualche mese, quindi, per riprendere le redini della storia e, allo stato attuale, non c’è ancora una vera data di uscita confermata.

Buongiorno, mamma! 2: tutte le anticipazioni sulla nuova stagione

Le indiscrezioni sulla seconda stagione di Buongiorno, mamma 2! sono purtroppo, ad oggi, ancora un po’ scarne.

Riprendendo le redini della prima stagione, sappiamo che la storia si snoda su due linee temporali – presnete e assato: partendo dal 1995, anno del matrimonio tra Guido e Anna, seguiamo la nascita e lo sviluppo della loro famiglia.

L’evento cruciale che cambia il destino dei protagonisti, è l’incidente del 2013 che causa il coma di Anna. Raoul Bova veste dunque i difficili panni di un padre solo alle prese con la gestione dei quattro figli: Francesca (Elena Funari), Jacopo (Matteo Oscar Giuggioli), Sole (Ginevra Francesconi) e Michele (Marco Valerio Bartocci).

Il suddetto cast, inclusa Agata (Beatrice Arnera), è stato confermato e tornerà invariato in Buongiorno, mamma! 2. Sarà proprio la figura di Anna, sembra, ad essere centrale nelle nuove puntare: la dinamica dell’incidente che ha causato il coma di Anna è ancora molto nebuolsa e sembra che la seconda stagioen dello show verterà proprio sulla scoperta della verità circa quanto accaduto alla protagonista.

L’unico cambiamento a livello di cast sembra riguardare l’assenza dalle scene di Serena Autieri, interprete di Miriam Castellani, e quella di Domenico Diele, nei panni del vicequestore Colaprico. Anche a livello di produzione c’è stato qualche piccolo cambio di ruoli, sebbene sia una notizia meno succulenta per i fan: difatti Giulio Manfredonia ha abbandonato la regia di Buongiorno, mamma! 2; gli subentrerà Alexis Sweet.

Ricordiamo che nell’idea originale dei produttori, la serie è pensata per comporsi di tre stagioni, il che farebbe ben sperare nel futuro della storia per i prossimi due anni. Tuttavia, questo potrebbe voler anche dire che la stagione due non ci darà tutte le risposte, alimentando la curiosità dei fan circa il destino della famiglia Borghi. Nei prossimi mesi, con il progredire delle riprese, speriamo di ricevere qualche notizia in più e, magari, qualche foto rivelatrice dal set…