Serena Autieri, chi è: carriera, vita privata e patrimonio

Serena Autieri è un’attrice italiana molto amata, che ha sempre sognato di dedicare la sua vita alla recitazione. Un’attrice molto richiesta e molto apprezzata, che guadagna molto grazie al suo grande talento.

Serena Autieri: chi è?

Serena Autieri sognava fin da bambina di diventare una grande attrice, per questo ha iniziato presto a studiare danza classica, canto e recitazione.

Dopo essersi diplomata all’Istituto d’Arte di Napoli, si è iscritta alla facoltà di architettura, ma non ha mai portato a termine gli studi per seguire la sua passione. La sua carriera è decollata fin da subito ed è presto diventata un volto fisso delle fiction. Tra le sue partecipazioni: Un posto al sole, Un passo dal cielo, L’onore e il rispetto, Buongiorno Mamma e il film Il principe abusivo. Serena Autieri è molto conosciuta anche per il suo grande talento nel canto e per essere stata la voce di Elsa, nel film Disney Frozen.

Serena Autieri: amori e famiglia

Serena Autieri è finita spesso sotto i riflettori per le sue relazioni amorose, tra cui quella con Gabriel Garko e con il marito Enrico Griselli. È una donna bellissima, che prima di trovare la stabilità ha avuto alcune relazioni con personaggi conosciuti, come il playboy Giovanni Malagò, molto più anziano di lei, e il produttore Guido Lombardo. Si è parlato anche di alcuni flirt che avrebbe avuto con Luca Capuano, Matteo Marzotto e Guido Maria Brera.

Per quanto riguarda Gabriel Garko l’attrice ha dichiarato che non c’è mai stata una vera e propria relazione, ma che si sono visti solo qualche volta. L’attore è stato invitato anche al matrimonio della collega, che si è sposata nel 2010 con Enrico Griselli, manager che ha fatto fortuna in Medio Oriente, a Dubai. La coppia ha avuto una figlia, Giulia Tosca, nata il 1 marzo 2013. L’attrice ha scoperto di essere incinta mentre lavorava alle riprese del film Il principe abusivo. Serena Autieri è una mamma ferma, che si sforza per dare regole precise alla figlia, che è molto affettuosa e curiosa. Sono una famiglia molto unita e felice. “La maternità mi ha resa un’altra donna, la mia vita non esiste più, perché esiste prima di tutto Giulia. Spesso mio marito mi dice di prendermi del tempo per me, ma mi piace anteporre la famiglia a tutto il resto” ha dichiarato l’attrice. Il marito è un uomo molto ricco, oltre ad essere il suo manager, che ha trovato la fortuna a Dubai.

Serena Autieri: quanto guadagna

Non si hanno notizie precise sul patrimonio e le cifre guadagnate dall’attrice, ma sicuramente non sono cifre da poco. La donna è molto amata ed è una delle attrici italiane più richieste. Tempo fa era uscita la notizia che era una delle attrici più pagate del mondo, ma poi è stata smentita, rivelandosi una fake news. Nonostante questo i suoi guadagni sono sicuramente molto alti. Il suo patrimonio, insieme a quello del ricco marito Enrico Griselli, raggiunge cifre molto alte, ma per il momento non è dato sapere a quanto ammontano.