Diletta Leotta ha un fisico mozzafiato. Ma, come fa a essere sempre così in forma? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Il segreto di Diletta Leotta per un fisico scultoreo

Diletta Leotta si mostra sempre in piena forma, anche dopo la gravidanza il suo fisico è a dir poco scultoreo. In molti si domandano quale sia il suo segreto, cosa fa la bordocampista di DAZN per essere sempre così in forma. Senza dubbio il fatto di avere comunque una vita movimentata e non sedentaria aiuta tantissimo ma, come mostrato recentemente dalla stessa Diletta sul suo profilo ufficiale di Instagram, l’attività fisica è davvero fondamentale. Nella storia in questione si vede la Leotta mentre fa attività fisica a corpo libero, al fine di avere sempre un fisico scolpito e davvero invidiabile. Nonostante i tanti impegni lavorativi e il prendersi cura della figlia Aria, Diletta Leotta riesce comunque a trovare il tempo per fare attività fisica, soprattutto lo yoga. Tra l’altro, anche mentre era in dolce attesa, non ha smetto di fare esercizi, anche per questo motivo è tornata in forma davvero in pochissimo tempo dopo aver messo alla luce la figlia. Un altra attività che ama praticare Diletta Leotta è il padel, uno sport in grado di sollecitare tutti i muscoli del corpo. Oltre all’attività fisica, Diletta Leotta pare segua anche una alimentazione sana ed equilibrata, con verdure fresche, pesce, pollo e legumi. Quindi, in poche parole, attività fisica e sana alimentazione sono alla base del fisico scultoreo di Diletta Leotta. Ma ance il benessere interiore aiuta tanto, per la Leotta è sicuramente un periodo magico, dalla nascita della figlia Aria, al prossimo matrimonio con il portiere Loris Karius, oltre ovviamente a tutte le varie soddisfazioni a livello lavorativo.

Attività fisica e sana alimentazione alla base di un fisico scultoreo

Come abbiamo appena visto, alla base del fisico scultoreo di Diletta Leotta c’è l’attività fisica unita a una sana alimentazione. Il movimento è davvero molto importante per la nostra vita, oltre a fare bene al nostro corpo fa bene anche alla nostra mente, ognuno di noi dovrebbe riuscire infatti a dedicare un pò di tempo a fare attività fisica. A volte si pensa che bisogna strafare per ottenere dei risultati, quando invece ciò che conta è la costanza, il fare qualcosa ogni giorno. Dal fare un pò di ginnastica a casa, dall’andare in palestra, dal praticare uno sport, dal camminare a passo veloce. Insomma, se siete persone troppo sedentarie è arrivato il momento di cambiare abitudini, di dare importanza alla vostra salute, prima ancora del vostro aspetto. Anche mangiare sano è ovviamente molto importante e alla base anche per un fisico mozzafiato. Il che non significa mangiare poco, anzi, non bisogna mai saltare i pasti, ma semplicemente decidere con consapevolezza cosa mangiare. Il consiglio è comunque sempre quello di rivolgersi a un professionista.

