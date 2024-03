Che cos’è e a cosa serve la centella asiatica? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Cos’è la centella asiatica: ecco a cosa serve

Si sente spesso parlare di centella asiatica ma, che cos’è? La centella asiatica è una pianta erbacea perenne, che appartiene alla famiglia delle Apiacee ed è diffusa nelle regioni tropicali e subtropicali di Sud America e India. Questa pianta è usata soprattutto contro la cellulite, ma anche nel caso di emorroidi e occhiaie. La centella asiatica è conosciuta anche con il nome di erba della tigre, poiché alcuni animali magari feriti, come appunto le tigri, sono soliti rotolarsi tra le sue foglie per velocizzare il processo di guarigione della pelle. In passato questa pianta veniva utilizzata anche perché migliorava la memoria. In erboristeria e fitoterapia si utilizzano le foglie e i cauli della centella, che contengono alcuni principi attivi quali: triterpeni e derivati, falvonoidi, tannini, oli essenziali, resine, sostanze amare e alcaloidi. Tutte queste sostanze naturali rendono la centella asiatica ottimi per migliorare il tono dei vasi sanguinei e del tessuto connettivo, conferendole proprietà cicatrizzanti. Proprio per questo questa pianta è utilizzata per combattere la cellulite, l’insufficienza venosa e le ulcere. La centella asiatica porta enormi benefici alla circolazione sanguinea. Tra gli altri benefici della centella asiatica è che ha proprietà antiossidanti e antinfiammatorie e quindi consente di prevenire la formazione di cheloidi e cicatrici ipertrofiche nella fase di guarigione della pelle. Inoltre è molto utile anche nel curare le ulcere gastriche e duodenali. Ma non è finita qui, la centella asiatica viene utilizzata anche in cosmetica, nei prodotti antirughe, antismagliature rassodanti della pelle. In Cina e in India viene anche utilizzata per ridurre gli stati di ansia e per favorire la crescita dei capelli.

Centella asiatica: quanto usarla?

Come abbiamo appena visto, la centella asiatica è una pianta erbacea perenne che ha tante proprietà ed è in grado di portare diversi benefici, come per combattere la cellulite e favorire la cicatrizzazione della pelle. Vediamo adesso insieme per cosa è indicato utilizzare gli estratti di centella asiatica:

Come cicatrizzante di ulcere gastriche o cutanee.

In caso di gonfiore edematoso delle gambe e dei piedi.

Durante la terapia per insufficienza venosa cronica degli arti inferiori come varici e vene varicose.

In caso di emorroidi da debolezza della parte venosa.

In caso di cellulite.

Nel trattamento della psoriasi.

Nella medicina ayurvedica e cinese, si utilizza la centella asiatica anche per:

Miglioramento memoria e intelligenza.

Diabete.

Anemia.

Asma.

Eccesso di liquido tra i polmoni e la pleura.

Problemi gastro-intestinali, come diarrea, indigestione o dolore allo stomaco.

Regolarizzare il ciclo mestruale.

Patologie autoimmuni quali lupus eritematoso sistemico.

Infezioni batteriche e virali, quali epatite, herpes, influenza.

Problemi nervosi quali ansia, depressione, stanchezza, colpi di sole, epilessia, disturbi dell’umore e Alzheimer.

Come contraccettivo femminile.

Come afrodisiaco femminile.

Se volete utilizzare la centella asiatica è bene rivolgersi al proprio medico, in quanto in quanto possono esserci delle controindicazioni.

