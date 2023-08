Scrub labbra: i migliori per la stagione autunnale

Le labbra sono una parte importante che necessita dei giusti trattamenti e prodotti. Per evitare che siano aride o secche, un trattamento come lo scrub labbra è particolarmente consentito e indicato per dare la giusta morbidezza. Qui alcuni dei migliori prodotti da usare e come applicarli sulle labbra per esaltare il trucco.

Scrub labbra

Il sole, il vento, ma anche l’eccessiva umidità, insieme al freddo dei mesi invernali sicuramente non aiutano ad avere delle labbra morbide. Per questa ragione, lo scrub labbra è un trattamento esfoliante che non deve assolutamente mancare nella propria routine di bellezza. Con il tempo, a causa di questi fattori, rischiano di seccarsi e irritarsi.

Inoltre, con delle labbra così risulta anche difficile creare e realizzare un make up adeguato. Oltre al burro cacao e ad altri esfolianti, è consigliabile inserire nella propria routine un trattamento del genere da fare almeno una volta a settimana oppure ogni 10 o 15 giorni. In questo modo si è certi di avere delle labbra morbide.

Un trattamento esfoliante come lo scrub labbra permette di eliminare alcuni ispessimenti e irregolarità aiutando ad affrontare i mesi autunnali e invernali salvaguardando questo lato importante. Se si applicano i prodotti esfolianti adeguati, è possibile anche ottenere poi una buona resa per il make up.

Un trattamento che non è ancora molto considerato, ma si rivela particolarmente efficace soprattutto in caso di irritazioni o disidratazione alle labbra. Un trattamento di questo tipo, se fatto nel modo giusto, aiuta a prevenire le screpolature evitando di avere labbra che siano troppo secche e aride.

Scrub labbra: come farlo

Oltre ai prodotti esfolianti e idratanti che è possibile trovare in commercio, lo scrub labbra è un trattamento da fare anche a casa usando gli ingredienti adeguati. In casa sono diversi gli ingredienti e componenti utili a ottenere labbra morbide. Lo zucchero a grana sottile, insieme al miele o al caffè da applicare sulle labbra permettono di ottenere importanti risultati.

Si consiglia di puntare a prodotti che siano efficaci, dalle proprietà idratanti ed emollienti che diano il giusto nutrimento alle labbra. Molti dei prodotti e degli articoli mirati a questo scopo sono solitamente a base di zucchero che è unito insieme ad altri elementi e componenti che hanno delle proprietà nutrienti, lenitive o rimpolpanti.

Bisogna poi scegliere lo scrub labbra anche in base al tipo di pelle e preferendo sempre prodotti che siano a base naturale. In caso di labbra che siano particolarmente delicate o sensibili, è meglio optare per un trattamento o prodotto che contenga delle particelle delicate e sottili evitando magari quelli con granuli più grandi.

Un trattamento da fare poco prima di mettere sulle labbra dei rossetti o delle tinture proprio per eliminare le screpolature. Inoltre, lo scrub labbra si effettua in pochi passaggi: bisogna passare il prodotto sulle labbra umide facendo dei piccoli movimenti circolari per poi rimuoverlo con un dischetto di cotone o risciacquando.

Scrub labbra Amazon

Un articolo di cosmesi e di bellezza che si ordina su Amazon approfittando di offerte e promozioni. Cliccando la foto si visualizzano le caratteristiche del prodotto. Qui sotto una classifica con i tre migliori scrub labbra scelti dalle consumatrici tra i più efficaci.

1)Orientana stick scrub naturale per le labbra

Un trattamento per le labbra dalla lunga durata che ha il compito di mantenerle idratate, ben levigate, nutrienti e morbide. Naturale poiché a base di componenti come olio di cocco o di semi di ricino, zucchero di canna. Molto facile da usare. Un prodotto in stick, vegano indicato per labbra secche o screpolate.

2)L’Oréal Paris detergenza sugar scrub

Uno scrub del noto marchio indicato sia per il viso che per le labbra a base di cristalli fini di zucchero grezzo, di canna e bianco per una esfoliazione particolarmente intensa e delicata. Si combina di vari ingredienti che permettono di prendersi cura della pelle. A base di burro di cacao, olio di cocco e chicchi di cacao che rimuovono le cellule morte.

3)Barry M scrub labbra

Un trattamento a base di menta piperita dalla finitura morbida che si consiglia di applicare mattino e sera. Contiene anche vitamina E e antiossidanti dell’oliva insieme ad avocado e olio di jojoba che ammorbidiscono le labbra. Si consiglia di optare anche per un balsamo labbra in modo da migliorare i risultati.

Oltre allo scrub labbra, anche l’olio per le labbra per idratarle nel modo migliore.