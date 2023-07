Olio labbra: i benefici e i migliori

Le labbra sono una parte molto sensuale e sexy della bellezza femminile. Per idratarle, rimpolparle ed esaltarle nel modo migliore, non sempre è necessario il lip gloss. Alcune volte, si punta a un cosmetico come l’olio labbra che ha ottimi benefici e dona importanti risultati. Scopriamo come applicarlo e le offerte.

Olio labbra

Un prodotto, un cosmetico che sta davvero spopolando, al punto che sul popolare social di TikTok, l’olio labbra ha ottenuto tantissime visualizzazioni diventando così l’oggetto e accessorio da avere in questa estate. Un prodotto che molte usano al posto del classico lip gloss proprio perché è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza e necessità.

Innanzitutto, si distingue dal classico balsamo o lucidalabbra proprio perché è molto nutriente e idratante. Inoltre, risulta anche essere molto luminoso e scintillante proprio come fosse un vero e proprio lucidalabbra e non appiccica. Potrebbe essere considerato un cosmetico ibrido tra colore e trattamento, in quanto dà una diversa tonalità alle labbra, ma al tempo stesso ha proprietà benefiche.

L’olio labbra è anche molto noto e popolare proprio perché, a differenza di altri prodotti e cosmetici che si usano per la bocca, disponibili in commercio, si basa su componenti che sono al 99% del tutto naturali. Non si compone di agenti o sostanze chimiche, ma alla base vi sono soltanto oli che provengono da fiori o frutti.

Per esempio, in un cosmetico del genere prodotto da Dior o dalla cantante Rihanna, con la sua linea Fenty Beauty, è possibile trovare ingredienti come i semi di ciliegia che sono noti per avere virtù protettive ed energizzanti. L’olio di ciliegia è in grado di donare delle labbra emolliente e morbidi, oltre che lisce.

Olio labbra: usi

Oltre ad ingredienti come elementi naturali, quali semi di ciliegia, l’olio labbra ha anche un componente molto importante presente in diversi prodotti di bellezza quale l’acido ialuronico che trattiene l’acqua idratando poi i tessuti e le mucose, in generale. Con questa sostanza è poi possibile avere delle labbra che siano piene e rimpolpate.

Si consiglia di applicarlo più volte durante la giornata proprio per conferire la giusta morbidezza e idratazione alle labbra. Inoltre, dona il giusto confort ed essendo pigmentato, dona una tinta e tonalità particolarmente gradita e tenue senza essere troppo invadente. Rispetto al gloss, però non tutti i modelli si stendono sopra il rossetto o la matita.

Il modo di applicazione dipende anche molto dalla composizione e dagli elementi che sono al suo interno. Nel caso fosse un olio labbra in gel può fungere da top coat, ovvero da coprente per poi passare sopra il rossetto o la matita, proprio come fosse uno smalto che serve da base per poi applicare la tonalità che si preferisce.

Gli stessi esperti, al momento di applicare questo cosmetico, consentono di preparare le labbra, magari facendo prima uno scrub a base di zucchero per poi passare l’olio. Nel caso si fosse esagerato, è consigliabile attendere almeno 10 minuti prima di rimuoverlo per poi applicare il rossetto.

Olio labbra: offerte Amazon

un cosmetico disponibile con diverse offerte e promozioni su Amazon dove cliccando la foto si visualizzano le caratteristiche del prodotto. Qui sotto una classifica con i tre migliori tipi di olio labbra per renderle nutrienti e morbide in modo naturale scelti tra quelli maggiormente desiderati con una descrizione di ogni singolo cosmetico.

1)Grown Alchemist trattamento labbra anti-età

Un olio per le labbra che ha funzione anti-età, quindi in grado di contrastare i segni dell’invecchiamento. Un cosmetico a base di tri-peptide e violetta che dona labbra maggiormente carnose e idratate, oltre che luminose. rimpolpa le labbra e si consiglia di applicarlo tutti i giorni per ottenere ottimi effetti.

2)Olio labbra idratante 6 pack

Un kit da 6 di prodotto per le labbra al gusto aromatizzato alla frutta: fragola, limone, mela, mirtilli, ciliegia e avocado che dona profondità e colore alla bocca. Ha una texture leggera e idratante che nutre le labbra e indicato per quelle screpolate. Un set che garantisce labbra rimpolpanti e nutrienti.

3)Lip glow oil 3

Una confezione da 3 pezzi di olio idratante per le labbra che non risulta essere appiccicoso, dalle proprietà idratanti e lucide nelle tonalità arancione, rosso lampone e rosa di soia. Sono a base di ciliegia, di equiseto, quindi di estratti naturali di erbe che nutrono le labbra. La texture è densa e delicata che ammorbidisce.

Insieme all’olio labbra, anche cosa scegliere tra balsamo e burro cacao.