Scarlett Johansson negli anni ha interpretato i ruoli più disparati. Si è dimostrata tanto perfetta in scene sensuali, quanto in scene drammatiche, passando per commedie o film di fantascienza. Scopriamo la carriera di quella che Forbes nel 2018 ha definito come “l’attrice più ricca dell’anno”.

Chi è Scarlett Johanson

Scarlett Ingrid Johansson (New York, 22 novembre 1984) è un’attrice statunitense. Cresce in America con padre architetto danese e madre produttrice e attrice statunitense. Passa l’infanzia circondata da fratelli di sangue e adottivi con il sogno di diventare attrice.

Inizia quindi già all’età di quattro anni a partecipare ad alcuni spot televisivi che si combatte con il fratello, preferito dai pubblicitari. La madre però vede nella figlia il forte desiderio di recitare così la porta ai provini per alcune produzioni teatrali e cinematografiche. Nel 1994 prende parte in film come “Genitori cercasi”, “Appuntamento sul ponte” o “La giusta causa”. Nei dieci anni successivi recita in altre pellicole di discreto successo per poi ottenere nel 2003 il giusto riconoscimento.

I primi anni della carriera cinematografica

Escono quindi nel 2003 “Lost in Translation” e “La ragazza con l’orecchino di perla” che le fanno ottenere due candidature ai Golden Globe nelle categorie come migliore attrice. L’anno successivo prende parte a “Una canzone per Bobby Long” insieme al grande John Travolta, in cui ottiene la sua terza candidatura ai Golden Globe.

Nel 2005 inizia la sua collaborazione con il regista Woody Allen che la sceglie per il suo “Match Point” che la vuole anche per i successivi “Scoop” e “Vicky, Cristina Barcelona” insieme a Penelope Cruz.

Il successo la porta a completare progetti frenetici uno dopo l’altro. Nel 2006 infatti recita in “Black Dahlia” di Brian De Palma, “The Prestige” di Christopher Nolan e “Il diario di una tata”.

Il successo consolidato e i grandi film

Dal 2010 in poi la sua carriera continua a crescere e quando nel 2012 esce “The Avengers” il film riceve un’ottima recensione dalla critica e ottiene grande successo al box office diventando l’ottavo film di maggiore incasso della storia del cinema. Riveste ancora i panni della Vedova Nera in “Captain America: The Winter Soldier”, “Avengers: Age of Ultron”, “Captain America: Civil War”, “Avengers: Infinity War” e “Avengers: Endgame”. Quest ultimo diventa il film di maggiore incasso di tutti i tempi.



Dopo una collaborazione con la Disney che la vede doppiatrice di Kaa ne “Il libro della giungla” e nel film d’animazione “Sing”, inizia a lavorare su “Jojo Rabbit”. Qui recita al fianco di Sam Rockwell in una commedia amara sul nazismo. Nel 2019 esce “Storia di un matrimonio” presentato in anteprima alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, ottenendo la candidatura al Golden Globe come miglior attrice e al Premio Oscar per la stessa categoria.