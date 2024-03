Scaldamuscoli: quali sfoggiare per tutti i giorni

Gli scaldamuscoli, colorati o a tinta unita, sono adatti per ogni look e abbinamento possibile.

Ci sono accessori molto in voga nel passato che diventano trendy e alla moda al giorno d’oggi. Si tratta degli scaldamuscoli, presenti sulle passerelle e sfilate. Un accessorio da indossare con ogni look in grado di tenere caldo nelle giornate più fredde. Scopriamo i modelli da indossare.

Scaldamuscoli

Oggi sono considerati un accessorio in grado di impreziosire il proprio look donando quel tocco glam e diverso al proprio outfit. Gli scaldamuscoli sono diventati particolarmente noti e apprezzati grazie al film Flashdance negli anni Ottanta, indossati dalla protagonista Alex mentre ballava durante il provino per entrare nella scuola.

Da quegli anni e da quel periodo hanno fatto tantissima strada al punto che oggi sono considerati più trendy e alla moda che mai. Non si tratta di un vero e proprio ritorno dal momento che già negli anni 2000 hanno cominciato ad apparire anche grazie a celebrità come Paris Hilton che li hanno indossati in occasione di eventi mondani.

Oggi gli scaldamuscoli non sono soltanto un accessorio da indossare in palestra insieme ai pantacollants o ai leggings, ma sono di tendenza. Infatti si possono sfoggiare e indossare in inverno, magari con minigonne e shorts in modo da mantenere le gambe al caldo ed essere più protetti dalle temperature rigide.

Non è solo parte del mondo sportivo, ma un vero e proprio protagonista del settore della moda al punto che anche le più note influencer tendono a indossarlo con abiti e gonne. Un vero e proprio must have della moda al femminile soprattutto per la stagione fredda.

Scaldamuscoli: modelli e abbinamenti

Oggi gli scaldamuscoli sono diventati un accessorio particolarmente glamour dal momento che è possibile abbinarli e sfoggiare con qualsiasi look. Sono abbinabili con gonna a pieghe e décolleté, un tipo di calzatura molto sensuale e femminile a cui indossare una giacca cropped per un look sbarazzino e simpatico.

Per coloro che hanno un animo maggiormente sportivo il mix ideale sarebbe scaldamuscoli e sneakers. Un look indicato, non solo per la palestra, ma anche per qualsiasi altra occasione soprattutto in contesti semplici come una gita fuori porta o un week end da passare in montagna, per esempio.

Al giorno d’oggi sono diversi i brand e gli stilisti di fama internazionale, come Miu Miu o Chanel, solo per citarne alcuni, che hanno proposto questo accessorio sulla passerella da indossare per un look cozy, comodo e anche protettivo delle proprie gambe durante la stagione invernale.

Scaldamuscoli: offerte online

Per ordinare un accessorio del genere indicato per ogni occasione, Amazon è l’e-commerce ideale con tantissimi prezzi e promozioni di cui approfittare. Cliccando sulla foto si visualizzano le caratteristiche. La classifica qui sotto mostra i tre migliori scaldamuscoli scelti dalle consumatrici tra i più particolari per ogni occasione e momento.

1)Naxnson scaldamuscoli da donna

Un modello a maglia lunga in misto cotone indicato per la stagione invernale. Di qualità ad altezza sopra il ginocchio. Sono in tessuto elastico, alla moda e tengono caldo. Adatti per ogni occasione e disponibili nei colori nero, bioanco, rosso, grigio e viola.

2)Ateena scaldamuscoli in cotone

In lana, in vari colori, molto elastici e comodi con motivo a treccia. Possono dare un tocco in più per le attività sportive all’aria aperta, ma sono indicati per ogni stagione e momento dell’anno. Si possono anche usare fino alla caviglia.

3)Qkurt 2 paia scaldamuscoli lunghi

Sono termici, invernali alti fino al ginocchio, confortevoli ed elastici. Adatti con qualsiasi capo di abbigliamento: gonne, pantaloni o anche vestiti. Si possono trovare sia con design a righe, ma anche in tinta unita.

Insieme agli scaldamuscoli si possono abbinare le migliori sneakers bianche per lo sport o altri momenti della giornata.