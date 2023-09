Sneakers bianche: i modelli must have

Le scarpe sportive, ma non solo come le sneakers sono sempre molto desiderate e amate, anche per gli stili e outfit a cui sono in grado di adattarsi. Tra i tanti modelli in commercio, le sneakers bianche sono sicuramente i modelli maggiormente desiderati e voluti in questo periodo. Qui i modelli e gli abbinamenti di outfit.

Sneakers bianche

Sono calzature, ritenute un po’ da tutti, molto versatili, pratiche e comode, oltre che poliedriche. Per la stagione autunnale, un paio di scarpe come le sneakers bianche si confermano il prodotto must have da tenere nell’armadio. Sono molto moderne e alla moda considerando che si adattano a qualsiasi stile e outfit.

Sono anche modelli particolarmente facili da scegliere dal momento che, in commercio, sono presenti tantissime varianti per cui vi è davvero l’imbarazzo della scelta. Si va da tipologie unisex, quindi indicate per uomini e donne ad altre che arrivano alla caviglia, quindi un modello alto passando per le calzature con plateau indicate per gli amanti degli anni Novanta.

Considerando che la sostenibilità è un valore e fattore importante, si trovano anche sneakers bianche eco-friendly, quindi realizzate in tessuti come l’ecopelle, la tela e anche con dettagli metallici che forniscono un look accattivante e unico. Al momento della scelta del modello, bisogna capire quale sia l’utilizzo e l’occasione adatta.

Considerando che sono calzature versatili, è possibile indossarle da mattino a sera senza problemi. Il materiale e i dettagli sono un altro aspetto da valutare e considerare. Sono ricche di vari dettagli come il pizzo o il macramè, ma anche elementi floreali indicati per gli animi romantici. Il modello skate, quindi sportivo, è indicato per un animo glamour e rock.

Sneakers bianche: come abbinarle

Si distinguono per delle linee molto pulite ed essenziali, ma anche per uno stile minimalista. Considerando queste caratteristiche e dettagli, le sneakers bianche si possono indossare e abbinare con qualsiasi outfit. Sono considerate un caposaldo della moda e delle tendenze e, proprio per questo, si adattano a ogni stile.

Si abbinano benissimo con oufit glamour e casual a seconda del momento e dell’occasione. Con l’autunno appena giunto, è possibile abbinarle a tantissime tendenze in voga. Alcuni abbinamenti e look si ispirano agli anni Novanta, quindi con gonna midi a pieghe oppure camicia bianca e queste scarpe, ormai intramontabili.

Si passa poi a look sbarazzini e accattivanti, per cui alle sneakers bianche è possibile anche aggiungere un bel paio di scaldamuscoli per un outfit sportivo, da palestra, ma non solo. Il blazer, la t-shirt e i pantaloni crop sono sicuramente un abbinamento alla moda molto valido e sufficiente con questo tipo di calzatura.

Non mancano poi gli abbinamenti con outfit per l’ufficio o con long dress e abiti floreali per gli animi più romantici insieme a un classico chiodo in pelle per uno stile rock e sportivo, ma anche elegante al tempo.

Sneakers bianche: proposte online

Sono calzature che è possibile ordinare e reperire sul sito di Amazon approfittando di sconti e promozioni da non perdere. Cliccando sulla foto si possono trovare le caratteristiche del prodotto. La classifica presenta i tre modelli migliori di sneakers bianche scelte tra le più in voga e amate dalle consumatrici con i dettagli di ognuna.

1)Guess Loven 3 scarpe da ginnastica

Un modello di calzatura da ginnastica in similpelle e gomma per la suola. Un modello sportivo con lacci. Un modello dal design normale. Presenta il logo Guess su un lato della calzatura. Molto comoda, fresca e adatta per ogni stile.

2)Queen Helena scarpe da ginnastica casual

Un modello di sneakers bianche molto alto con plateau e lacci. In materiale sintetico per il materiale esterno e la fodera. La suola è in gomma con chiusura stringata e tacco da 4.5 cm. Comode, molto carine che danno un tocco glam alla scarpa sportiva.

3)Tommy Hilfiger sneakers con suola preformata

Un modello in pelle con la fodera in tessuto e la suola in gomma dalla chiusura stringata dall’altezza del tacco di 2 cm con tacco piatto. L’esterno di queste calzature è in cotone con il logo sul lato per un tocco alla moda. Il design è confortevole con la punta rotonda.

