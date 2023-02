La nuova edizione del Festival di Sanremo inizia oggi, 7 febbraio, ed è molto attesa. Musica e glamour si esibiranno sul palco dell’Ariston, ma un primo meraviglioso accenno di beauty è stato dato sul green carpet.

Beauty look sul green carpet del Festival di Sanremo

Mancano ormai poche ore all’inizio della tanto attesa 73esima edizione del Festival di Sanremo, ma nella città dei fiori si respira già aria di musica, talento e anche di stile. Gli artisti in gara, nella serata di lunedì 6 febbraio, hanno sfilato sul famoso green carpet, salutando la folla prima dell’inizio della kermesse. Un primo assaggio di beauty che fa ben sperare, perché sicuramente nelle prossime serate ne vedremo delle belle sul palco del Festival della canzone italiana.

In tema di hair cut e styling di tendenza, si può già segnalare Elodie, con il suo long bob impreziosito da luminose mermaid waves, ma anche Madame, con un Wolf cut in versione wavy, così come il biondo dalle sfumature vitaminiche di Levante. Per quanto riguarda gli uomini, sono state sfoggiate rasature tipiche dell’undercut, come Sethu, Lazza e Olly, ma anche morbidi ricci, come Marco Mengoni e Leo Gassman. Anche per quanto riguarda il make-up si sono rispettate le tendenze, con le labbra infuocate di Shari, il tratto felino di Levante, l’incarnato glowy di Mara Sattei e le palpebre shiny di Paola e Chiara.

Andiamo a vedere quali look hanno scelto i cantanti in gara.

I beauty look sfoggiati dai cantanti di Sanremo

Una sfilata di grande stile quella avvenuta sul green carpet del Festival di Sanremo nella serata del 6 febbraio. Scopriamo insieme tutti i look beauty sfoggiati dai cantanti in gara.

Elodie: luminose onde in stile sirena curate da Andrea Soriga per Wella, con make-up soft, che punta su ciglia folte e incurvate, realizzato da MrDanielMakeup in collaborazione con Sephora;

Levante: un raccolto alto, maxi, che mette in risalto questo nuovo colore con riflessi vitaminici e un make-up generoso con eye-liner e ciglia bold;

Mara Sattei: make-up molto chic, con effetto shiny, sopracciglia ben disegnate e folte e palpebre scintillanti, curato da Armani Beauty;

Coma Cose: Francesca Mesiano porta un mullet biondo ultra sfilato abbinato a un make-up eyes ultra bold e ultra black, mentre Fausto Lama ha scelto barba folta e lunghe basette;

Gianluca Grignani: il cantante non rinuncia alla sua folta chioma mossa, che lo caratterizza da sempre, con effetto spettinato;

Paola e Chiara: un look davvero molto elegante e sensuale, con acconciature e make-up davvero perfetti, che va a confermare uno stile maturo, che allontana l’immagine da ragazzine che hanno sempre avuto;

Giorgia: la cantante ha scelto il taglio dei tagli, assolutamente di tendenza, ovvero il bob in versione wavy, mostrandosi sempre elegante e delicata;

Marco Mengoni: barba e ricci morbidi, che esplodono sulla parte superiore della testa, rendono il suo look davvero perfetto per la serata;

Ultimo: un taglio dalla texture morbida, quasi naturale, con lunghezze che sfiorano lo sguardo e che lo rendono davvero perfetto per l’occasione;

Shari: chioma icy e labbra davvero fiammanti, con un make-up curato da Astra Make-up;

Ariete: taglio corto, mosso, con frangia wispy, abbinato ad uno sguardo ultra bold, davvero perfetto;

Mr. Rain: un biondo con riflessi orange, in perfetto stile Levante. Questo sembra essere davvero il colore predominante di questo Festival di Sanremo;

Leo Gassman: una cascata di riccioli folti, morbidi ed elastici, curati dal team di Cotril;

Madame: un wolf cut davvero perfetto, che si conferma come uno dei tagli più amati delle ultime stagioni;

Cugini di Campagna: la band non rinuncia al proprio stile, che da sempre li contraddistingue, sfoggiando cascate di ricci davvero unici;

Articolo 31: J-Ax e Dj Jad hanno scelto un look sportivo, da veri rapper, per inaugurare questo ritorno davvero eccezionale. Un look iconico;

Tananai: il cantante ha sfoggiato un taglio corto, morbido, dal movimento estremamente naturale;

Colapesce e Dimartino: barbe, baffi e occhiali scuri, per un look ideale per un green carpet davvero d’eccezione;

Sethu: un taglio a metà tra un bowl cut e un undercut, sicuramente molto promettente, che anticipa quello che vedremo nelle prossime serate;

Lazza: anche il cantante ha scelto un undercut, con uno stile molto particolare ed eccentrico, che sicuramente stupirà;

Rosa Chemical: sotto il cappello spunta un taglio che sfiora le spalle, con punte lavorate verso l’alto. Sicuramente darà grandi soddisfazioni, sulla scia di Achille Lauro.

Will: un taglio corto con un leggero volume sulla parte superiore, per un debutto di grande stile;

Olly: anche lui ha scelto di seguire la scia dell’undercut, che sembra andare sempre più di moda.