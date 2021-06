Sandali da donna estivi: i trend del 2021

Con l’estate che è alle porte, bisogna cominciare a mettere via le calzature, quali stivali o mocassini e pensare a quelle aperte perfette per la stagione. Tra i tanti modelli, i sandali da donna estivi sono il tipo di calzatura ideale da indossare, anche grazie alle varie tendenze e promozioni al riguardo.

Sandali da donna estivi

Non è semplice trovare la calzatura adatta in quanto deve essere, non solo adatta per le diverse situazioni, ma anche comoda in modo che non causi problemi o vesciche che, oltre a essere dolorose, si rivelano anche particolarmente fastidiose. I sandali da donna estivi sono perfetti sia per la spiaggia, ma anche per camminare a lungo e inoltre ornano e decorano il piede, grazie ai tanti modelli a disposizione.

Solitamente sono calzature realizzate in materiali robusti con la suola spessa per ammortizzare il tallone nei vari movimenti.

Un buon sandalo non deve essere solo fresco e comodo, ma anche attento alle ultime tendenze in modo da scegliere una calzatura che sia adatta in ogni occasione e momento. Si consiglia di puntare su sandali da donna estivi che siano comodi, ma che abbiano anche un certo stile.

Per esempio, dei sandali stilosi sono l’ideale sia per passeggiare durante il giorno, magari in centro città, ma si addicono anche molto per una serata o una cena romantica.

Alcune calzature sono particolarmente comode e adatte a ogni situazione in modo da indossarle ovunque per essere eleganti e alla moda al tempo stesso. Meglio optare per delle calzature che permettano di sentirsi a proprio agio in ogni situazione.

Si consiglia, qualora si camminasse a lungo, di evitare i tacchi in quanto non sono particolarmente adatti, ma puntare a delle calzature che siano maggiormente adatte e che soprattutto non causino problemi ai piedi, come arrossamenti o dolore.

Sandali da donna estivi: modelli

Per coloro che ancora non sanno quale calzatura indossare per l’estate, perché non dare una occhiata alle ultime tendenze che mostrano diversi modelli di sandali da donna estivi in modo da sfoggiarli in ogni occasione. Le tendenze propongono modelli che si adattano a tutte le donne e che rispondono perfettamente alle loro esigenze per un look perfetto.

Tra i modelli di sandali da donna estivi non possono mancare le calzature basse, arricchite da un tacco solido e comodo che ricorda un po’ il periodo degli anni Settanta. L’It shoe è l’assoluta protagonista dell’estate e si tratta di una scarpa che ha la forma a gabbia e abbraccia il piede grazie alle fascette nere che sono bordate in oro lasciando la punta scoperta.

Durante il giorno si punta a delle calzature molto comode in modo da camminare senza problemi, mentre la sera si punta a qualcosa di estroso e chic al tempo stesso, quindi ad altezze vertiginose e forme irriverenti. Per esempio, calzature come i kitten heel o i platform sono l’ideale per la stagione estiva, magari per una serata in discoteca o anche una passeggiata sul lungo mare.

I sandali minimal con i lacci davanti o dietro sono l’ideale in ogni occasione e si adattano perfettamente a gonne midi oppure longuette. I sandali platform, quindi molto alti con tocco che supera gli 8 cm e che arrivano, in qualche modello, anche ai 10 cm, sono l’ideale per abiti dal sapore vintage come pantaloni a zampa e gonne lunghe. Infine, un modello che non può assolutamente mancare sono le Birkenstock, proposte in tantissime varianti per accontentare i gusti di tutte.

Sandali da donna estivi Amazon

Come già si è visto, sono diversi i sandali da donna estivi che si possono indossare, ma per approfittare di offerte e promozioni, il sito di Amazon è sicuramente il migliore. Cliccando sulla foto è possibile trovare alcune informazioni al riguardo. La classifica qui presenta mostra tre dei migliori modelli di calzature per l’estate scelte tra quelle maggiormente apprezzate dagli utenti del noto e-commerce.

1)Merrell Terran Lattice II

Sono dei sandali con cinturino alla caviglia del celebre marchio Merrell e realizzati in scamosciato e nubuk per il materiale esterno, mentre la fodera è in sintetico così come la suola. Presentano una chiusura a strappo, quindi molto facile da indossare. Realizzati in materiale traspirante che mantiene i piedi freschi nel momento in cui li si indossa. In vendita con tantissimi colori disponibili. Dotati di plantare morbido e il piede non scivola.

2)Oncai sandali con plateau

Un sandalo basso a punta aperta, un modello in platform, quindi molto alto con la zeppa. Realizzato in pelle con la fodera in tessuto. La suola è in sughero e la chiusura pull on. Ha un tacco di circa 4 cm. Ha una imbottitura molto liscia che assorbe gli urti e dotata di cinturino che è possibile regolare. La suola in gomma e antiscivolo in modo da non scivolare in spiaggia o anche su un terreno bagnato. Si trova in vari colori: bianco, nero, marrone, beige, navy, rosso, ecc.

3)Clarks 261238974

Un sandalo realizzato in scamosciato e nubuk con la suola in gomma e la fodera in materiale sintetico. Hanno una chiusura a strappo e con tacco di 1 centimetro. Sono scarpe alla moda che proteggono e molto comode. Disponibile nei colori nero e rosso.

