La French manicure colorata è la nuova tendenza dell’estate 2022, che renderà le vostre unghie estive e frizzanti. Potete scegliere i vostri colori preferiti, a tenta unita o associata a qualche decorazione estiva, come dei fiorellini.

La French manicure colorata è la nuova tendenza dell’estate

La French manicure è di nuovo una moda molto seguita, che sta ottenendo un successo davvero incredibile, tanto da diventare il nuovo trend dell’estate in fatto di unghie. Ci sono stati, però, dei cambiamenti e quella che ora viene scelta di più è sicuramente quella colorata. Più che unghie squadrate si nota che le donne scelgono soprattutto unghie più ovali e allungate. Tendenzialmente si è sempre scelta la linea bianca, ma ora è un periodo in cui si ha bisogno di essere più audaci e si scelgono colori più accesi.

Questa è proprio la versione che sta spopolando tra le tendenze beauty dell’estate, soprattutto su Instagram, dove vengono condivise tantissime foto che possono diventare ispirazioni vere e proprie. La French manicure si mischia con le nail art del momento e con i colori più alla moda, proponendo design essenziali oppure molto più originali. Colori alternati, forme invertite e tante decorazioni diverse rendono più prezioso quello che era nato come uno stile per perfezionare l’unghia naturale, che ora ha preso un risvolto molto più vivace e divertente.

L’evoluzione della French manicure è continua e piena di sfaccettature.

French manicure colorata: come farla

Ci sono vari modi per realizzare la french manicure colorata. Tra i più diffusi troviamo quello di ricorrere alle apposite guide a lunetta, che devono essere applicate sull’unghia lasciando scoperto solo il margine interessato. Una volta fatto aderire bene l’adesivo, si colora con lo smalto la linea rimasta libera e poi si rimuove subito la lunetta. Eventuali sbavature o imprecisione possono essere eliminate grazie ad una penna correggi smalto. Un’alternativa alle lunette adesive è quella dei salvabuchi rotondi o di semplice scotch. Un altro metodo molto usato è quello di procedere a mano libera, usando però un pennellino molto sottile. Alcuni smalti specifici per french sono dotati dell’apposito brush più lungo per rendere più facile questa operazione. Un procedimento che va bene per realizzare la french manicure con semipermanente e gel. Nel caso del gel molte ragazze realizzano la french colorata o classica prima del gel costruttore, altre la disegnano successivamente. In entrambi i casi deve essere completata prima di mettere il sigillante.

French manicure colorata: diverse versioni

Oltre alla classica smile line colorata, è possibile creare una french manicure colorata divertendosi con i contrasti cromatici rispetto allo smalto che è stato scelto come base. Un’altra bella idea è quella di colorare anche la lunetta che si trova alla base dell’unghia, magari coordinandola con la tonalità scelta per il margine libero, oppure creando un contrasto. È molto utilizzata anche la tecnica di effettuare una french su tutte le dita e richiamare la stessa decorazione ad unghia piena solo sull’anulare. Riuscirete sicuramente ad ottenere una manicure perfetta per l’estate.