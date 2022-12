Nail art 2023: la tendenza cartoon

Come in ogni ambito, anche in quello della nail art stanno già emergendo chiaramente le tendenze per l’anno nuovo. Nel 2023 sembra imporsi, nel campo delle unghie, una tendenza tutta social che sta avendo la meglio su Tik Tok e Instagram col nome di Comic Book Nails, ma anche Cartoon Nails o nel nostro unghie a fumetto.

Cartoon nails, trend 2023: cosa sono

Già il nome è sufficientemente chiarificatore circa il contenuto di questa tendenza per l’anno 2023. Le cartoon nails sono unghie realizzate con i tratti caratteristici di un fumetto, bombati, con contorni definiti e giochi di luci/ombre in cui realtà e finzione sembrano davvero mescolarsi in un effetto ottico simpatico e decisamente originale, giovanile e “smart”.

Il nuovo stile di nail art che sta spopolando attestandosi sempre tra i trend topic dei social, promette uno stile che non passa di certo inosservato, giocando con tridimensionalità, colori e reminiscenze dell’infanzia.

Uno stile giocoso, quindi, con un effetto ottico decisamente d’impatto, tant’è che a vederne le foto online per un attimo ci si domanda se si tratti o meno di un fotomontaggio.

Le unghie a fumetto non sembrano avere limiti di sorta: online si possono trovare tantissime proposte di Cartoon nails, sia con unghie corte che lunghe, sia squadrate che a mandorla, sia in tinta unita che con colori differenti per ciascun dito o in toni degradè.

Nessun limite, quindi, è imposto a questa tecnica, se non essere dotati di una certa audacia nello stile. Ma come si realizzano?

Unghie effetto fumetto: come realizzarle

Trattandosi di un trend lanciato online, non stupisce il fatto che siano già disponibili bizzeffe di tutorial per la realizzazione migliore delle Cartoon Nails. Certo è che le Comic Book Nails non sono facilissime da ottenere, specie da mani più inesperte: basta dare un’occhiata a qualche foto di questo stile per capire al volo che le unghie a fumetto richiedono una mano precisa in grado di maneggiare strumenti differenti anche molto sottili.

Mano ferma e decisa, ma anche strumentazione varia e adatta, sono dunque ingredienti più che indispensabili per ottenere una buona nail art ispirata alla stile dei fumetti. L’effetto ottico a mo’ di illusione è infatti realizzato tramite linee e tratteggi sottili, realizzati con il nero, il bianco o tono su tono. Come mostrano anche le foto disponibili online, solitamente le unghie a fumetto sono bordate di nero proprio per rendere l’effetto delle vignette, ma non basta un contorno scuro per un risultato in linea con le proprie aspettative.

Certo è senza dubbio indispensabile disporre di uno smalto nero e di uno bianco e solitamente per la migliore resa dell’effetto si opta per colori piuttosto sgargianti per le unghie Comic Book, ma questa non è una condizione vincolante. Occorre poi disporre di pennellini piuttosto lunghi e fini, per una più precisa definizione delle linee di contorno e per le ombreggiature. Non resta poi che fare un po’ di pratica per realizzare al meglio le proprie Cartoon Nails... o, in alternativa, rivolgersi alla propria estetista / nail-artist, per stare sicure sull’effetto finale!