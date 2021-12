Sabrina Salerno ha rischiato di mostrare un po’ troppo durante la finale di Ballando con le Stelle. Il suo corpetto si è sganciato improvvisamente e la coppia di ballerini è scappata via.

Durante la finale di Ballando con le stelle si è sfiorato l’incidente hot per Sabrina Salerno.

Dopo l’esibizione sulle note di All I want for Christmas is You, insieme a Samuel Peron, la concorrente si è attaccata al ballerino chiedendo aiuto perché le si era sganciato il corpetto. Ha rischiato di mostrare molto più del dovuto in diretta tv. “Reparto sartoriale, presto, abbiamo bisogno di voi” ha subito dichiarato Milly Carlucci. La coppia è scappata via, per aggiustare il corpetto ed è rientrata in studio.

Sabrina Salerno e Samuel Peron sono riusciti ad arrivare in finale a Ballandocon le Stelle. La donna ha faticato tanto ad adattarsi a questa esperienza e per alcuni avrebbe potuto anche essere la vincitrice, visto come è riuscita ad incantare il pubblico. In realtà questa edizione è stata vinta da Arisa, che è riuscita davvero a conquistare tutti. Durante la diretta della finale, Sabrina Salerno ha rischiato l’incidente hot, che molti telespettatori aspettavano con ansia.

Sabrina Salerno: icona sexy

Con il tempo Sabrina Salerno è riuscita a creare una meravigliosa intesa con il suo compagno di ballo Samuel Peron. Le sue esibizioni le hanno permesso di conquistare il titolo di icona sexy di questa edizione di Ballando con le Stelle. Non è riuscita a portare a casa la vittoria, ma sicuramente questa esperienza le ha regalato delle fortissime emozioni.