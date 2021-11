Nella puntata di Ballando con le Stelle Sabrina Salerno è stata criticata moltissimo dalla Lucarelli, che le ha consigliato di indossare un burqa.

Ballando con le Stelle, scontro tra Sabrina Salerno e la Lucarelli

Sabrina Salerno si è presentata a Ballando con le Stelle con un look davvero molto sensuale e provocante.

La scollatura era incredibilmente profonda ed è stata notata da Selvaggia Lucarelli, che ha puntato l’attenzione sul look molto audace sulla concorrente. “Dovrei presentarmi con il burqa? Io ho una mia fisicità…” ha dichiarato Sabrina Salerno, che ha mostrato una certa stanchezza nei confronti delle continue critiche.

Ballando con le Stelle, Lucarelli: “Il burqa potrebbe essere un’idea”

Sabrina Salerno è stanca di ascoltare sempre le stesse critiche e non vuole essere etichettata come bomba sexy.

“Il mio paso doble non è scontato. La coreografia non è scontata” ha dichiarato la donna, prima di lasciarsi andare ad un momento di commozione. “Il burqa potrebbe essere un’idea” ha ironizzato Selvaggia Lucarelli. Da qui è nato un piccolo botta e risposta tra la Salerno e i giurati, con il pubblico che si è alzato in piedi per applaudirla. “Non dico che devi coprirti o snaturarti, sei l’unica che ha capito questo discorso.

Sei comunque bellissima” ha aggiunto la Lucarelli.

Ballando con le Stelle: l’intervento di Alessandra Mussolini

Anche Alessandra Mussolini ha deciso di intervenire, anche per togliersi qualche sassolino nei confronti di Selvaggia Lucarelli. La donna ha alimentato la polemica. “Ma perché Sabrina Salerno dovrebbe mai mettersi il burqa? Poi arrivano i ballerini nudi e nessuno dice nulla” ha dichiarato la Mussolini. “Sabrina Salerno è una donna di cinquant’anni che si racconta col suo cuore e quando è in pista performa. Ma cosa doveva indossare stasera?” ha dichiarato Alberto Matano.