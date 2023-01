Le rughette contorno occhi si possono attenuare con metodi semplici e uno stile di vita sano, insieme anche al miglior siero per il viso.

La zona del contorno occhi è molto sensibile e delicata. Proprio qui a causa di alcuni fattori scatenanti, possono cominciare a formarsi le rughette contorno occhi, un inestetismo che giunge con il passare del tempo e che si possono contrastare con un buon prodotto naturale e dei consigli utili per migliorare l’aspetto della pelle.

Rughette contorno occhi

Sono tra gli inestetismi maggiormente odiati e temuti dalle donne. Al mattino, appena ci si alza, può assolutamente capitare di avere delle rughette contorno occhi che sono un segnale di stanchezza o di qualche fattore scatenante. Insieme alle borse delle palpebre inferiori o le zampe di gallina, risultano essere maggiormente visibili con il passare del tempo.

Possono trasformare lo sguardo soprattutto se si accompagnano a occhiaie scure e anche a borse delle palpebre molto gonfie. Sono un inestetismo e una imperfezione dovuta soprattutto alla perdita di collagene ed elastina che, con il passare del tempo, tende a diminuire e causare questa problematica.

Con l’avanzare dell’età e l’invecchiamento che giunge, la pelle tende a perdere tono e le rughette contorno occhi sono il primo segnale di questa fase della propria vita. La pelle risulta molto più sottile, il collagene e l’elastina diminuiscono e la pelle ha minor resistenza rispetto a quando si vive il fior fiore degli anni. Il modo di dormire oppure le poche ore di sonno contribuisce ad avere questo inestetismo marcato.

Se le rughe possono dipendere da fattori genetici ed ereditari, le rughette contorno occhi possono dipendere da diversi fattori tutti scatenanti per la loro comparsa. Essendo poi una zona particolarmente sensibile e delicata, si nota subito e il modo di ridere o un atteggiamento corrucciato possono portare a questo inestetismo.

Rughette contorno occhi: consigli

Man mano che si procede con l’età, la pelle appare meno tonica e, quindi, ecco comparire le rughette contorno occhi che si possono attenuare o ridurre adottando i giusti accorgimenti e soluzioni ben mirate. Dal momento che la mancanza di sonno è una delle possibili cause, provare a dormire di più magari aggiungendo dei cuscini e tenendo la testa alta favorisce una diminuzione della ritenzione idrica delle palpebre.

Si consiglia la posizione supina considerata la migliore evitando di schiacciare un lato del viso sul cuscino. Molto importante, non solo la posizione in cui si dorme, ma anche il tipo di federa, da prediligere quelle in seta di gelso, morbide e anallergiche che non pressano la pelle del viso causando appunto le rughette.

Il sole e il fumo rischiano di danneggiare la pelle, quindi uno stile di vita maggiormente sano provando a eliminare gli insaccati e la carne rossa è sicuramente un modo per provare ad attenuarle. Per coloro che si espongono al sole, soprattutto nella stagione estiva, oltre agli occhiali, è bene usare anche una buona crema protettiva che sia adeguata per il proprio fototipo di pelle.

L’acqua salata rischia di seccare la pelle, per cui è sempre bene risciacquare e idratare la zona del contorno occhi magari con una crema specifica come Hyaluronic Face, la migliore del settore. Prima di andare a dormire, è fondamentale struccarsi bene con detergenti e tonici dal momento che i componenti chimici contenuti in questi prodotti ineboliscono la pelle rendendola maggiormente vulnerabile ai fattori esterni.

Rughette contorno occhi: miglior integratore

Per attenuare e dire addio alle rughette contorno occhi, oltre ai consigli forniti, si raccomanda un prodotto per la pelle come Hyaluronic Face, un trattamento di bellezza che ha proprio lo scopo di restituire tono ed elasticità all’epidermide. Contrasta l’invecchiamento della pelle grazie alla sua azione anti-rughe.

Un siero che non solo agisce sulle rughe cercando di ridurle, ma che dona anche un aspetto diverso alla pelle eliminando quell’aspetto grigio e spento che la caratterizza quando si raggiunge l’età matura. Un siero considerato il migliore, in commercio e che si differenzia da altre creme perché si basa su ingredienti efficaci dai risultati duraturi nel tempo.

Un prodotto assolutamente naturale grazie soprattutto agli elementi al suo interno che contribuiscono a un miglioramento della pelle. Gli ingredienti principali sono l’acido ialuronico che si trova in diversi prodotti di bellezza e che aiuta a idratare la pelle e a ringiovanirla e il pantenolo che idrata la pelle levigandola, oltre ad avere proprietà lenitive che fungono da barriera protettiva.

Grazie ai suoi benefici, è riconosciuto come il miglior rimedio contro le rughette contorno occhi del momento

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Grazie a Hyaluronic Face, la pelle, non solo appare priva di rughe e di altri inestetismi di questo tipo, ma è anche molto più sana, bella e pulita. Un vero e proprio elisir di giovinezza che cancella gli effetti del tempo dal volto. Un siero made in Italy che possono usare tutti e privo di controindicazioni.

Risulta molto facile da usare perché basta detergere l’area usando un sapone neutro e delicato, bisogna poi versare il prodotto sui polpastrelli e massaggiare in modo delicato finché non si assorbe rapidamente.

Questo trattamento di bellezza, essendo esclusivo e originale, non è ordinabile nei negozi o Internet, ma il consumatore può collegarsi qui alla pagina ufficiale del prodotto, immettere le generalità nel modulo in modo da poter attivare la promozione di una confezione di Hyaluronic Face al costo di 49€ invece di 82 con altre proposte da considerare. Il pagamento è effettuabile con Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.