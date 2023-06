Il rossetto fucsia è sempre più alla moda. brillante, spensierato, audace e irriverente, ma mai banale, è davvero l’ideale durante l’estate. Ma sta bene a tutte le donne? Scopriamolo insieme in base alle regole dell’armocromia.

Rossetto fucsia, a chi sta bene? Come abbinarlo

Il rossetto fucsia è sempre più alla moda, con il suo tocco irriverente e audace, in grado di rendere le labbra perfette durante l’estate. Il rossetto è un elemento decisivo nella realizzazione del make-up e proprio per questo motivo è importante sceglierlo bene, tendendo conto delle regole dell’armocromia. Il fucsia è un colore molto acceso, composto da rosso e viola, e modulando la combinazione tra la tinta calda e quella fredda è possibile ottenere la nuance ideale da abbinare ad ogni incarnato. Il rossetto fucsia può essere indossato, di conseguenza, da tutte le donne. Per questo è così diffuso e alla moda, perché la sua energia e la sua brillantezza riesce a far sentire tutte un po’ più spensierate e allegre. Si tratta di un’ottima alternativa al classico rosso, soprattutto in tutte quelle situazioni che richiedono di uscire un po’ dagli schemi.

Le donne con incarnato e capelli chiari possono indossare i fucsia tendenti al rosa carico, fino al lilla, ma anche i fucsia più freddi, con prevalenza di blu. Se la pelle è chiara e la chioma scura, meglio scegliere rossetti fucsia saturi e intensi, con un’alta percentuale di rosso. Le donne con un incarnato olivastro possono orientarsi verso un fucsia tendente al viola in caso di sottotono verde e più caldo in caso di sottotono giallo. La pelle mediterranea, con un incarnato caldo, va bene con rossetti fucsia caldi, che contengono una buona quantità di rosso. Se l’incarnato è molto scuro è meglio puntare su fucsia caldi e vibranti, saturi e non freddi, per armonizzare al meglio il rossetto con la propria pelle.



Rossetto fucsia: quale make-up abbinare?

Quando si indossa un rossetto con un colore forte, come il fucsia, tutta l’attenzione si concentra sulle labbra, per cui è fondamentale fare una base impeccabile, cercando di minimizzare ogni imperfezione, altrimenti il viso rischia di passare inosservato. È anche importante cercare di equilibrare la parte superiore del viso, per evitare che tutto il focus vada sulle labbra. È importante definire le sopracciglia e usare un ombretto shimmer per intensificare le palpebre, aggiungendo una linea di eye-liner nero oppure una matita nera sfumata, con tanto di mascara. Il rossetto fucsia deve essere applicato con grande precisione, perché si tratta di un colore particolarmente intenso, che comporta il rischio di mostrare qualsiasi piccola imprecisione. Se si sceglie un rossetto in stick classico è consigliabile stenderlo con un pennellino per le labbra. Se si sceglie un rossetto liquido si può usare l’applicatore per essere guidati nella stesura, cercando di controllare la quantità di colore rilasciata. Riuscire a stendere il rossetto in modo ottimale non è semplice, ma il risultato può essere davvero eccellente e in grado di donare un tocco di freschezza al viso di una donna.