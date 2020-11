Il naso è una parte importante in quanto dà armonia e valore al viso. Un naso molto grande o a patata non piace a tutte e può creare imbarazzo e disagio in vari soggetti. Potete rimpicciolire il naso senza sottoporvi alla chirurgia estetica, ma con alcuni rimedi ottimi ed efficaci. Vediamo quali sono.

Rimpicciolire il naso

Se avete un naso alquanto importante ed è un segnale di profonda insicurezza e mancanza di autostima, sappiate che è possibile trovare una soluzione a questa vostra imperfezione e difetto in modo molto naturale. Per rimpicciolire il naso non è necessario sottoporsi all’intervento di chirurgia estetica, soprattutto ne avete paura o temete gli eventuali effetti collaterali, ma potete contare su alcuni rimedi che sicuramente vi danno un aiuto a farvi essere più sicure di voi stesse.

Uno dei primi consigli è provare a dare importanza e risalto a un’altra parte del viso in modo che l’attenzione non sia troppo concentrata sul naso. Risaltare gli occhi con un mascara adeguato oppure l’eyeliner sicuramente permette di distogliere l’attenzione dal naso e concentrarsi sul resto e altri punti di forza.

Per rimpicciolire senza l’uso del bisturi è un trattamento possibile grazie ad alcuni consigli di bellezza. Il trucco, la giusta dose di make up e di prodotti adeguati fa sicuramente miracoli, in quanto minimizza i difetti esaltano i punti salienti di ognuno. Il contouring, le tecniche del chiaro scuro, permettono di ottenere ottimi risultati.

Un altro rimedio molto efficace e altrettanto funzionale per evitare l’intervento sono senz’altro i correttori o tutori nasali e il migliore è Rhino Correct. Sono prodotti che minimizzano le imperfezioni aiutandovi a rimpicciolire il naso e migliorarne i difetti.

Rimpicciolire il naso: come fare

Il contouring, come già detto, è la tecnica efficace per rimpicciolire il naso, in quanto usando colori chiari e scuri, permette di scolpire la zona trattata. Basta munirsi di una terra opaca che non deve essere troppo scura o chiara, ma va benissimo del vostro incarnato per cominciare a usarla e notare i primi miglioramenti che un prodotto del genere comporta.

Con un pennello dalle setole morbide insieme al giusto illuminante cominciate ad apportare le giuste modifiche per il vostro viso e il naso. In questo caso, bisogna sfumare la terra per poi passare all’illuminante e al fondotinta. In questo modo minimizzate i difetti e rimpicciolite in modo naturale il vostro naso. Bisogna illuminare la parte centrale e la punta in modo da dare al naso un aspetto maggiormente armonico.

Un rimedio della nonna funzionale per rimpicciolire il naso è l’uso di una molletta, come quelle del bucato. Basta applicarla, in modo costante, per almeno 15 minuti, tutti i giorni. In questo modo il tessuto cartilagineo viene tirato in modo graduale di 1 o 2 millimetri al mese. Oltre a questo rimedio, ci sono poi una serie di esercizi da effettuare.

Gli esercizi di ginnastica facciale aiutano a rimpicciolire il naso un po’ troppo ingombrante. Uno degli esercizi è quello di usare gli indici delle mani premendo ai lati del naso e respirare con forza. Si consiglia di ripeterlo per almeno 4 volte. La costanza è sicuramente una buona attitudine per ottenere buoni risultati.



Il miglior tutore nasale

Oltre al trucco, la tecnica del contouring e gli esercizi facciali, per rimpicciolire il naso e altre imperfezioni di questa parte del viso, sono diversi i tutori e correttivi nasali da usare. Il migliore, secondo esperti e consumatori, è Rhino Correct, una clip naturale realizzata in silicone anallergico che dona i giusti benefici e risultati. Un prodotto consigliato per i difetti non gravi del naso.

Permette di migliorare la forma del naso correggendo quelle imperfezioni che sono leggere e non dannose. Inoltre, è considerato l’alternativa migliore alla chirurgia estetica e a tutti i costi, controindicazioni che può comportare. Si consiglia di usarlo per pochi minuti tutti i giorni applicandolo sul naso. A cominciare dalla prima applicazione, è possibile già notare alcuni miglioramenti. Grazie ai suoi benefici e alla affidabilità, è riconosciuto come il tutore nasale ufficiale. Per chi volesse ordinarlo, o per saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Rhino Correct ha una azione rimodellante per cui migliora il naso lungo, adunco o a patata. Leviga le gobbe, corregge il naso a patata o con la punta all’insù. Un prodotto assolutamente consigliato e apprezzato proprio per i vantaggi e benefici che apporta. Permette di dare al naso la forma e aspetto che maggiormente desiderate.

Grazie a questo prodotto, la cartilagine è molto più sottile e la gobba si riduce o addirittura sparisce. Le recensioni che si possono leggere sul sito ufficiale del prodotto sono la dimostrazione di quanto questo prodotto funzioni e vada bene. Ripristina la simmetria. Non causa controindicazioni o effetti collaterali e neanche allergie o irritazioni.

Dal momento che Rhino Corect è esclusivo e originale, sicuramente non potete trovarlo e acquistarlo online o nei negozi fisici. Per comprarlo, bisogna collegarsi al sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i propri dati personali inviando l’ordine. Il prodotto arriva direttamente a casa al prezzo di 49 € per una confezione con la spedizione gratuita. Il pagamento è sia con Paypal, carta di credito o anche in contanti al corriere al momento della consegna a casa.