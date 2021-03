Si sa, la cellulite è un cruccio di noi donne: circa il 90% la possiede, così come la ritenzione idrica. Purtroppo, non la possiamo eliminare con uno sciocco di dita ma, con diversi accorgimenti, la si può migliorare notevolmente. Vediamo qui di seguito il rapporto che c’è tra la cellulite e l’attività fisica e i migliori esercizi da fare.

Che cos’è la cellulite?

La cellulite è un inestetismo cutaneo che tende a manifestarsi visivamente sulla pelle sotto forma di buccia d’arancia ed interessa il tessuto adiposo e il sistema circolatorio. Non sempre però è causata da un eccesso di depositi di grasso, infatti anche le donne magre ne soffrono. Nella maggioranza dei casi, uno dei principali fattori che contribuisce alla sua formazione è la ritenzione idrica. Ma sono molte le cause che possono causarla o addirittura peggiorarla, anche a partire dalla sua iniziale manifestazione, in età adolescenziale, come:

vita sedentaria

alimentazione sbagliata

stress

età

postura sbagliata

cattiva circolazione.

Cellulite e attività fisica: gli esercizi da fare

Proprio per i motivi sopraelencati, è importante adottare abitudini più sane e uno stile di vita più dinamico, integrando nella propria quotidianità un po’ di attività fisica.

Certo, come già detto, non possiamo eliminare del tutto la cellulite, ma almeno si può migliorare lo stato della pelle e riattivare la circolazione.

Si possono ad esempio praticare allenamenti cardio a bassa intensità come la camminata, il nuoto, la bicicletta, dei circuiti a corpo libero a bassa intensità con o senza attrezzi. Oppure, se si è più allenati, si possono sostituire i primi con allenamenti più intensivi come la camminata alternata alla corsa, lo spinning o dei circuiti ad alta intensità con o senza attrezzi. Infine, gli allenamenti con i pesi e con carichi esterni aiutano a bruciare più calorie e a rassodare i muscoli.

Ma non solo: si possono eseguire diversi esercizi più specifici per gambe e glutei che vanno a lavorare in maniera più profonda sulla zona interessata. Alcuni esempi sono gli squat, i sumo squat, i plie squat, gli stacchi con due o una gamba, gli affondi in tutte le maniere, il ponte per glutei con due piedi o solo uno in appoggio, ecc. Ovviamente la cellulite non si manifesta solo nella zona delle gambe e dei glutei, ma anche sulle braccia. In questo caso, gli esercizi più consigliati sono: push up, curl manubri, dip a terra, estensioni di braccia per tricipiti, spinte in alto per le spalle, croci e spinte per i pettorali, ecc.

Altre soluzioni per migliorare la cellulite

Oltre agli esercizi da praticare più volte a settimana, ci sono altre soluzioni che possono essere integrate con l’attività fisica in modo da migliorare la situazione. Si può partire ad esempio dall’alimentazione, prediligendo alimenti freschi e ricchi di sostanze nutrienti, come frutta, verdura, cereali integrali, cibi crudi, alimenti ricchi di potassio, frullati di frutta e verdura. Poi si può aggiungere una bella dose di acqua giornaliera, se ne consiglia l’uso di circa due litri al giorno. E altra cosa fondamentale è quella di scegliere acque con un residuo fisso basso.

Inoltre, una cattiva e scorretta postura prolungata nel tempo può influire negativamente sulla formazione e acutizzarsi delle cellule adipose. Questo può portare tra le altre cose ad un mal funzionamento del sistema circolatorio. Si può infine trovare un rimedio o cercare di limitare lo stress che la vita frenetica che viviamo ci causa, praticando ad esempio yoga, meditazione o concedendoci delle pause per far riposare la mente e il corpo.