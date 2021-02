Non c’è dubbio, il retinolo è uno degli ingredienti più amati da chi ama prendersi cura della propria pelle. È anche uno dei protagonisti assoluti della skincare coreana che ha recentemente rivisto i suoi famosissimi numerosi passaggi, adottando la tecnica “less is more”.

È considerato un vero e proprio elisir per chi ha dai 30 anni in su, perché grazie alle sue proprietà dona nuova vita alla pelle, ma bisogna usarlo con cautela e prendendo alcune necessarie precauzioni. La pelle, soprattutto quella del viso, oltre ad essere molto delicata da trattare è anche una tra le zone più esposte. È quindi bene avere delle accortezze, per evitare spiacevoli incidenti di bellezza. Ma cosa è di preciso il retinolo? Conosciamolo meglio.

Retinolo: perché è importante

Derivato della vitamina A, vitamina liposolubile che si trova in diversi tipi di cibo, dalla verdura alla carne, il retinolo è utile per la rigenerazione cellulare e per la produzione di collagene. Per questo motivo è l’alleato ideale di una fascia di età abbastanza ampia. Se alle pelli più giovani serve come prolungamento di uno stato più sano, per quelle più ageé serve come mantenimento.

Con l’avanzare dell’età infatti il processo che vede la rigenerazione delle cellule cutanee, tende a rallentare.

Il risultato è quindi quello di una pelle tendenzialmente più spenta e con la comparsa di rughe o segni d’espressione. L’azione profonda del retinolo, va a rimuovere le cellule morte per rivelare uno strato della pelle decisamente più fresco e luminoso.

Nella beauty routine

Il retinolo è presente nelle creme e in una versione più concentrata nei sieri. Attenzione però a non esagerare, potrete applicarlo sulla pelle un paio di volte a settimana, evitando la zona del contorno occhi che, nel viso, è la parte più sensibile.

Se non avete ancora iniziato un trattamento al retinolo queste sono le ultime settimane per inserirlo nella vostra beauty routine invernale! Non che durante il resto dell’anno sia inutile, ma pare che il retinolo aumenti la sua efficacia durante i mesi invernali, perché la pelle è meno esposta al sole rispetto a quanto lo sia durante il resto dell’anno. Il sole infatti, ad alte intensità può essere un nemico per la pelle, soprattutto se questa è trattata con il retinolo.

Il retinolo ha controindicazioni?

Non preoccupatevi se durante le prime applicazioni noterete un leggero rossore, ma iniziate a farlo nel caso il rossore persista. Secondo alcuni studi infatti, la pelle dovrebbe abituarsi al trattamento con il retinolo dopo un paio di settimane dal suo utilizzo, ma ha comunque le sue controindicazioni a seconda della sensibilità più o meno elevata della pelle.

Il retinolo è infatti un elemento dall’azione molto profonda, cosa che potrebbe causare disagi come irritazioni o una sensazione di secchezza sulla pelle. Il retinolo aumenta anche la sensibilità della pelle al sole, per questo motivo è sempre bene accompagnarlo ad una protezione apposita.