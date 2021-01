L’arrivo del freddo implica una variazione della nostra skincare, che dovrà adattarsi al clima invernale e fronteggiarlo al meglio. La pelle infatti tenderebbe a seccarsi e a spaccarsi se non si corre ai ripari utilizzando i giusti prodotti per prendersene cura.

Skincare invernale

Con il freddo e il vento la pelle tende a cambiare il suo comportamento rispetto ai mesi più caldi. Ad esempio si attua nel derma una vasocostrizione, che serve per limitare la dispersione del calore, e che ha come conseguenza l’afflusso di minori quantità di nutrienti alla pelle che dovrà essere compensato dall’uso di prodotti cosmetici. Per non parlare di screpolature e tagli dovuti alla disidratazione.

Quest’ultima è causata anche dagli sbalzi termici, cioè passare da luoghi interni riscaldati all’esterno freddo. Gli shock termici possono causare anche un aumento della sensibilità della pelle.

Labbra e mani sono forse le zone del nostro corpo più esposte al gelo invernale e che quindi si riempiono spesso di tagli e ferite dolorose a causa della disidratazione. Bisogna quindi prendersene cura costantemente con la skincare ed evitando atteggiamenti che potrebbero peggiorare la situazione, ad esempio asciugandosi frettolosamente e superficialmente le mani dopo averle lavate.

I prodotti per la skincare invernale

Evitare questi spiacevoli inconvenienti per la propria pelle è semplice: basta prendersene cura in modo adatto, utilizzando alcuni prodotti particolari per la skincare routine. Per lo step della detersione, da attuare come sempre alla sera e alla mattina, bisogna optare per prodotti più delicati che permettano di mantenere la corretta idratazione del derma pur pulendola in profondità. Perfetti sono ad esempio i detergenti gel to milk che non seccano la pelle. A concludere la detersione basta applicare un tonico lenitivo, magari a base di camomilla che sia delicato con ogni tipo di pelle.

Si passa poi all’idratazione attraverso creme idratanti molto ricche da applicare ogni mattina per proteggere il viso e le mani dal freddo. Si può anche optare per un booster, un siero o un olio viso per potenziare gli effetti della crema idratante e aggiungere il contorno occhi, così da difendere una zona del viso particolarmente sensibile. Perfetti i prodotti a base di burro di karité e di acido ialuronico, che si rivelano particolarmente nutrienti. Per quanto riguarda invece le maschere bisognerà alternare le maschere idratanti a quelle purificanti, così da non trascurare l’eliminazione delle impurità.

Non bisogna dimenticare poi la cura delle mani e delle labbra, maggiormente esposte al rischio screpolature per il freddo. Si consiglia di portare sempre con sé una crema mani ricca e di facile assorbimento, così da poterla usare all’occorrenza lungo tutto l’arco della giornata. La sera poi sarà un toccasana la maschera mani, da effettuarsi con i guanti appositamente imbevuti di prodotti per la cura della pelle. Le labbra inoltre dovranno sempre mantenersi idratate grazie all’uso di lipstick nutrienti, evitando possibilmente di umettarle con la saliva, cosa che aumenta la loro secchezza e porta all’insorgenza di dolorosi taglietti.