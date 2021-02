Le appassionate della cura della pelle sapranno sicuramente dell’esistenza della skincare coreana. Si tratta di tecniche particolarmente meticolose e divise in numerosi passaggi, molto apprezzate da chi ama dedicarsi giornalmente alla beauty care routine. Ma quali sono le tendenze della skincare coreana per il 2021?

Le tendenze della skincare coreana per il 2021

La skincare coreana è famosa per essere composta da tantissimi e minuziosi passaggi. Ma Le tendenze per questo 2021 hanno eliminato quelli superflui, o che a lungo andare potrebbero risultare dannosi, rendendola minimal. Sicuramente, l’unica cosa che non è cambiata è l’obiettivo, ovvero mantenere la pelle più pulita, con un aspetto più sano per una bellezza acqua e sapone, e la parola d’ordine sembra essere “equilibrio”.

Ingredienti eliminati

Un utilizzo smoderato di acidi, a lungo andare può danneggiare la pelle. Per questo motivo diversi brand si stanno sempre più concentrando su un utilizzo moderato di questi e soprattutto sulla sostituzione degli acidi di origine animale, con quelli di origine vegetale.

Sono stati eliminati del tutto ingredienti artificiali come profumi ed additivi chimici, a favore di una skincare più green e sicuramente molto più delicata.

Gli ingredienti protagonisti

Se alcuni ingredienti sono stati eliminati, altri sembrano essere i veri protagonisti della skincare coreana. Primi su tutti gli ingredienti provenienti dalla medicina tradizionale coreana, come la radice di ginseng o la centella asiatica famose per le loro proprietà antinfiammatorie, rigenerative e lenitive.

Grande protagonista è anche l’olio di semi di carota, molto apprezzato per l’elevato contenuto di vitamina A, da cui deriva anche il retinolo, apprezzato a sua volta per le proprietà anti-age.

L’importanza della disintossicazione

Per mantenere una pelle sana è bella è fondamentale proteggerla. Smog, infezioni ed altri agenti esterni possono infatti essere i suoi peggiori nemici. È quindi molto importante arricchire la propria skincare con prodotti adatti a disintossicare ed idratare la pelle.

Ma anche i prodotti specializzati nel creare una sorta di schermo protettivo hanno la loro importanza. Come quelli contenenti le ceramidi, molecole lipidiche composte tra le altre cose, anche da acidi grassi.

Il benessere parte da dentro

Per una perfetta skincare, la cura della pelle non può essere solo esteriore. È molto importante prendersene cura anche interiormente, con l’uso di integratori specifici ricchi di ingredienti naturali che, come dice il nome stesso, vogliono essere un’aggiunta alla nostra routine.