Mancano pochi giorni a Natale e stai disperatamente cercando il regalo dell’ultimo minuto? Andare nel panico non ti servirà, ma un giro virtuale su Amazon invece sì. Con le idee regalo beauty proposte farai contente le tue amiche e potrai tirare un sospiro di sollievo per aver completato tutta la lista di persone a cui ti eri prefissata di fare un regalo.

Regalo di Natale dell’ultimo minuto

Tra il ritmo frenetico dettato dal lavoro e la pandemia che ha costretto ad una limitazione degli spostamenti, ecco che completare la propria lista delle persone a cui fare il regalo di Natale sembra essere una vera e propria impresa.

Ma navigando su Amazon è possibile trovare ottime proposte regalo dell’ultimo minuto e non solo, è possibile farle recapitare direttamente al destinatario. Vediamo insieme quindi, quali sono i regali che potrebbero piacere alle tue amiche.

Pupa Squirrel

La trousse a forma di scoiattolo di Pupa è il regalo adatto per le appassionate di make up che si divertono anche a collezionare palette di ogni forma. Disponibile in diversi colori, tra cui il rosso natalizio, il rosa cipria e l’azzurro, contiene un make up completo per viso, occhi e labbra.

Imetec Bellissima per capelli ricci

Si dice “ogni riccio un capriccio”, forse proprio perché i ricci si sa, sono molto difficili da gestire. Per questo motivo, il regalo perfetto per le amiche con questo tipo di capelli potrebbe essere il diffusore ad aria calda di Imetec Bellissima.

UR Sugar Polygel kit

Le amiche appassionate di nail art avranno sicuramente già visto questa tecnica spopolare su Instagram, e se ne saranno innamorate! Per questo, il kit di ultima generazione è il regalo giusto.

Il cofanetto comprende due colori in polygel e gli strumenti necessari per la costruzione dell’unghia.

Luckyfine crema mani

Soprattutto in questo periodo, avere una crema mani in borsetta è fondamentale. Il brand Luckyfine la propone in pratiche e simpatiche confezioni con animaletti a tema natalizio. Perfette davvero per tutte per la loro versatilità. Essendo creme lenitive infatti sono un toccasana non solo per le mani, ma anche per tutte quelle parti del corpo che tendono a screpolarsi facilmente con il freddo. Le profumazioni variano tra lavanda, tè verde, rosa e molte altre.

Pixnor kit per la pulizia del viso

La skin care è un momento quotidiano irrinunciabile se si vuole mantenere una pelle giovane, sana e bella. Il kit per la pulizia del viso di Pixnor è quindi il regalo perfetto per quelle amiche che amano dilettarsi tra maschere, creme idratanti, trattamenti e rimedi mirati. Disponibile in azzurro, rosa e rosso, questa speciale spazzola per il viso comprende diverse testine intercambiabili, ognuna con una funzionalità diversa.