Fare i regali è sempre difficile. Spesso si rischia di non azzeccarli, incappando inevitabilmente in situazioni imbarazzanti dalle quali è difficile uscire, sia per chi fa il regalo sia per chi lo riceve. Quante feste natalizie infatti, avete passato a ringraziare per un regalo in realtà poco gradito?

Per questo Natale è arrivato il momento di mettere in pratica alcuni trucchetti per ricevere il regalo tanto desiderato, aiutando così anche chi vorrebbe farvi un regalo ma non ha idea di cosa potrebbe piacervi.

Come fare allora?

Come ricevere il regalo di Natale desiderato

Se è vero che è il pensiero che conta, è anche vero che ricevere un regalo che almeno si avvicini ai nostri gusti è cosa molto gradita. Quante volte, invece, avete ricevuto un regalo brutto e siete riuscite a nascondere a stento la vostra espressione tra l’imbarazzato e il disgusto? L’unico modo per sfuggire a questa situazione almeno con parenti e amici più stretti è lasciare qualche indizio del regalo desiderato.

Magari non riceverete proprio quella cosa, ma avrete la speranza di scartare un regalo di vostro gradimento. In questo caso non mancherà neanche l’effetto sorpresa! Ma come fare? Ecco una piccola guida.

Intavolate una conversazione

Sembra scontato, ma uno dei modi migliori per ricevere ciò che si vuole è chiederlo. Come si può fare senza risultare sgarbati? Semplice, basterà iniziare il discorso prendendolo molto alla larga, iniziando a chiedere appunto, cosa vorrebbe il nostro interlocutore. Verrà da sé che anche l’altro sarà predisposto a chiederci la stessa cosa. Il consiglio però, è quello di non chiedere un regalo mirato, ma lasciare alcune opzioni tra cui scegliere.

Lasciate una lista

In pieno periodo natalizio appuntarsi i regali da fare è il modo migliore per non perderne di vista nessuno. Ma può anche essere un buon modo per dare qualche idea al nostro partner o alla persona che vorrebbe farci un regalo.

Lasciamo la lista in giro per casa, o magari tiriamola fuori dalla borsa con la scusa di cercare il telefono se ci troviamo fuori in compagnia.

Cercatelo sullo smartphone

Con una scusa, chiedete al vostro partner il permesso di poter usare il suo smartphone per navigare su Internet e cercate il regalo che tanto desiderate. Inevitabilmente le pubblicità e i pop up presenti sul telefono rimanderanno a ciò che avete cercato, dando un indizio inequivocabile al vostro lui.

Durante lo shopping

Se stai facendo shopping con il tuo partner, con i tuoi parenti o con i tuoi amici, approfittane per fermarti davanti alla vetrina del tuo negozio preferito in modo del tutto casuale. A quel punto sarà inevitabile notare i tuoi occhi a cuoricino per quella borsa, quelle scarpe o quella palette di ombretti.