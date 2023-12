Manca poco al Natale, che con sé porta la frenesia di fare regali. Per non essere banali, esistono alcune chicche uniche e originali. Ecco le migliori idee per regali di Natale personalizzati.

Idee Regali di Natale personalizzati: top 5

E’ tempo di correre a fare regali perché Natale è sempre più vicino. Nonostante ci siano tante idee e i negozi siano pieni di prodotti e oggetti pronti a essere donati a chi amiamo, ogni anno si tende a fare sempre gli stessi regali. Ecco perché in questo articolo punteremo l’attenzione su idee e chicche regali di Natale personalizzati, che nessuno può “copiarci”. Ecco la nostra top 5.

Borse personalizzate

Sono tanti i marchi di moda, famosi e non, che propongono borse e accessori in pelle, in tessuto, ma personalizzati ossia con l’opzione di poter far incidere le iniziali del nome della persona a cui regalare l’oggetto. Ad esempio, si possono far incidere anche sulla targhetta delle valigie e borse da viaggio, sulla pattina di una borsa o all’interno della tracolla dove il dettaglio rimarrà nascosto ma pur sempre speciale. Un regalo unico e almeno originale.

Gioielli personalizzati

La gioielleria è uno degli ambiti per eccellenza della personalizzazione, con incisioni anche low cost, e iniziali che diventano ciondoli ma anche borchie dorate per decorare bracciali e borse, anelli e charm su cui è possibile imprimere le impronte digitali di una o più persone amate: stupirà chiunque lo riceva in dono.

Scarpe sneakers

Numerosi modelli di sneaker come anche Nike sono personalizzabili con un servizio apposito di personalizzazione. Potete scegliere i colori di tomaia, la suola, e ogni dettaglio della scarpa, fino a poter scrivere anche un breve testo sulla linguetta.

Oggetti con scritte

Sia in negozi specifici che online vanno tanto di moda quest’anno oggetti da casa personalizzati in vetro, dai bicchieri da birra incisi con nome, ai calici da vino personalizzati, passando per i bicchieri da whisky personalizzabili a quelli da cocktail incisi.

Pallina di Natale

La Pallina di Natale personalizzata con le tue foto in compagnia della persona amata, è la decorazione più speciale e unica per l’albero originale. Si trovano tanti negozi per far realizzare queste decorazioni di Natale personalizzate singolarmente o in set da 3/6 pezzi, uno dei più gettonati tra le idee di Natale personalizzate.