Stai cercando idee per regali di Natale diversi dal solito, ma che non ti facciano spendere molto? Le proposte beauty di Evergreen Life Products potrebbero fare al caso tuo. Si tratta di prodotti realizzati con l’Infuso di Foglie d’Olivo, Olivum, brevettato dalla stessa azienda.

Ma quali sono le selezioni proposte?

Regali di Natale beauty: quali scegliere

Mascherine e gel igienizzanti sono ormai entrati a far parte della nostra quotidianità a causa della pandemia. Ma il loro continuo utilizzo può creare disagi più o meno forti alla nostra pelle, uniti ai disagi tipici della stagione invernale. Per questo è importante prendersene cura il più possibile, idratandola e nutrendola. I set proposti da Evergreen Life Products sono una vera e propria coccola per la nostra pelle e per la pelle di chi amiamo, quindi perché non pensarla come idea regalo per questo Natale 2020 decisamente anomalo?

I prodotti beauty proposti da Evergreen Life Products comprendono cosmetici ed integratori alimentari da impiegare in una routine di benessere.

I prezzi sono assolutamente abbordabili, tutti sotto i 50 euro. Ma quali scegliere?

Olivum: l’ingrediente esclusivo

L’esclusività di Evergreen Life Products risiede nell’ingrediente utilizzato per i suoi prodotti. Si tratta infatti di un Infuso di Foglie d’Olivo, brevettato dall’azienda stessa con il nome di Olivum. L’infuso contiene diverse molecole dalle proprietà benefiche, principi attivi antiossidanti e anti-age. Azioni benefiche per l’organismo e la cura della pelle, approvati da studi scientifici specifici.

Crema giorno idratante

La sua texture leggera la rende perfetta per l’applicazione durante il giorno. Un connubio vincente quello tra Olivum e la sua azione antiossidante e l’azione emolliente dell’olio di mandorla dolce. Uniti all’olio di Argan Biologico che funge da protezione dagli agenti esterni, garantiscono una profonda nutrizione alla nostra pelle, restituendole luminosità. Anche il prezzo è davvero speciale, 50 ml di prodotto per 45,00 euro.

Crema notte rigenerante

Una vera e propria coccola a fine giornata. Come per tutti gli altri prodotti selezionati da Evergreen Life Products, anche la crema notte prevede la presenza di Olivum nella propria formulazione. Ma non solo, i benefici dei questo fantastico brevetto si uniscono al burro di Karitè e all’olio di mandorle dolci, per favorire un elevato nutrimento della pelle, rendendola elastica e morbida. Anche in questo caso il prezzo è molto conveniente con 45,00 euro per 50 ml di prodotto.

Crema mani

L’Infuso di Foglie d’Olivo si unisce agli estratti di Anguria e Moringa, per proteggere la pelle delle nostre mani da screpolature e disidratazione, aggiungendo tra questi benefici anche proprietà antiossidanti ed anti-age. Da non sottovalutare anche lo schermo protettivo che vanno a creare contro gli agenti esterni come l’inquinamento. A questi ingredienti si aggiungono anche l’azione super idratante dell’acido ialuronico, dell’estato di fico d’india, e quella emolliente dell’olio di mandorla. Un prodotto molto comodo da portare sempre con sé, 75 ml per 15 euro.

Skincare e beauty

Prendersi cura della propria pelle è importante sempre. Prima, durante e dopo il l’applicazione del make up. I prodotti di Evergreen Life Products sono stati pensati proprio per questo scopo e riguardano tanto i prodotti beauty tanto quelli per la skincare.

Gel detergente idratante

La sua azione seppur delicata rimuove trucco ed impurità e deterge la nostra pelle, donandole sollievo. La sua composizione in gel è fresca e la sua formulazione è ricca di ingredienti naturali, come l’Infuso di Foglie d’Olivo, Olivum, e l’acido ialuronico. Vi è poi l’assenza di elementi che a lungo andare possono risultare dannosi per la nostra pelle, come parabeni e siliconi. 100 ml per 30,00 euro, per regalare una coccola serale a noi stesse e a chi amiamo.

Lozione tonica idratante

Ideata per rimuovere il trucco ed eventuali impurità, preparando la pelle alla skin care quotidiana, la sua formulazione prevede esclusivamente l’utilizzo di ingredienti naturali come Olivum e l’estratto di fico d’india. Anche in questo caso, parabeni, siliconi e alcool risultano assenti nella composizione, favorendo in questo modo un’azione idratante e tonificante profonda e tutta naturale. 200 ml di prodotto per 30,00 euro li rendono perfettamente abbinabili con il gel detergente, per un regalo d’effetto.

BB Secret

I micro pigmenti presenti nella sua formulazione leggera si adattano perfettamente all’incarnato. Questa BB cream non uniforma solo il colore della nostra pelle correggendone alcune imperfezioni, ma idrata in profondità e protegge dall’invecchiamento cellulare. Il risultato sarà quindi una pelle luminosa dall’aspetto sano. Per 30 ml di prodotto sono solo 45,00 euro.

Contro i malanni stagionali

Tra i prodotti di Evergreen Life Products ci sono anche gli integratori. Sono infatti un valido aiuto per rafforzare il nostro sistema immunitario durante l’inverno. Malanni di stagione, spossatezza ed eccessiva stanchezza non saranno più un problema con la giusta integrazione alimentare.

Olife

Olife è un integratore alimentare dalla potente azione antiossidante. La composizione formata dal 93% di Olivum, ovvero l’Infuso di Foglie d’Olivo brevettato dall’azienda, e l’infuso di fiori di calendula, formano un potente energizzante dall’azione depurativa che aiuta a combattere i radicali liberi. 29,00 euro per 1000 euro di prodotto, per donare e donarci un super alleato per la salute.