Siamo davvero agli sgoccioli. Il Natale 2020 è ormai alle porte e i tempi per fare gli ultimi regali stringono! La pandemia ci ha costretto a salvaguardare il nostro portafoglio, ma questo non ci impedisce di poter fare un piccolo pensiero a chi vogliamo bene.

Scopriamo insieme i regali low cost proposti dalle catene di moda di questa fascia di prezzo, più famose.

Regali di Natale low cost

La moda è accessibile a tutti, basta saper scegliere un capo con il giusto rapporto qualità-prezzo, esistono diverse alternative anche per quanto riguarda la moda low cost! Se sei a corto di idee per gli ultimi regali di Natale, eccone alcune che non influiranno sul tuo portafoglio, ma ti faranno comunque fare una bella figura con le amiche.

In alcuni casi, per risparmiare non solo soldi, ma anche tempo, puoi pensare di fare lo stesso regalo a più amiche, cambiando ovviamente solo il soggetto ricamato o stampato sul capo scelto.

I Christmas Jumper di OVS

In occasione delle festività OVS lancia i suoi Christmas Jumper. Caldissimi e con decorazioni a tema natalizio sui toni del bianco o del rosso sono il regalo ideale per chi ama festeggiare questo periodo in particolare e sono di tendenza, per chi alla moda non vuole rinunciarci, neanche con il freddo.

I pigiami a tema Disney di Primark

Per le amiche sognatrici i pigiami a tema Disney di Primark sono il regalo giusto e, ovviamente, sono low cost. Bellissimi ed accoglienti, c’è solo l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda i protagonisti dei film d’animazione preferiti. Una bella idea potrebbe essere quella di scegliere un personaggio per ogni amica, in attesa di poter tornare a fare un pigiama party tutte insieme.

I beanie hat di H&M

Utilissimi per affrontare questi mesi invernali e disponibili in tantissimi colori pastello, sono i beanie hat di H&M. Adatti tanto alle personalità più semplici quanto a quelle amiche con personalità più stravaganti, questi cappellini ci faranno fare bella figura e il loro costo non graverà troppo sul nostro portafoglio.

Felpa con stampa di Tally Weijil

Lo dicono le passerelle, le felpe con stampa sono tornate di tendenza. Oversize, a crop top, colorate o total black, Tally Weijil ci propone la sua versione. Regalo adatto sia alle amiche particolarmente dotate di sarcasmo, anche a Natale, sia a quelle appassionate di film e serie tv.

Borsa clutch di Accessorize

Un look per le feste non è completo senza la sua borsa abbinata. Accessorize ne propone una propria versione semplice ma splendente. Magari non verrà utilizzata per le feste 2020, ma è sempre comodo averne una nel proprio armadio, pronta per essere sfoggiata.