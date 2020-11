Il Natale 2020 è ormai alle porte e, con questo, si avvicina anche l’ansia da regali di Natale. Fare un regalo ad una persona appassionata di moda, poi, può essere molto complicato. Specialmente se non si vuole spendere uno sproposito.

Per questo abbiamo trovato per voi qualche idea regalo low cost, per fare contente le fashion victim più accanite senza impazzire guardando il prezzo.

Natale 2020: regali moda a poco prezzo

Gli accessori non possono mancare nel guardaroba di una fashion victim. Collane, orecchini, borse e cerchietti sono un vero e proprio must e si possono trovare anche a prezzi abbordabili. Idee regalo che, siamo sicuri, vi faranno fare un figurone.

Il trend dei cerchietti gioiello

Per seguire le ultime tendenze in fatto di accessori per capelli, il regalo perfetto potrebbe essere un cerchietto gioiello. In commercio ne esistono innumerevoli modelli. Tempestati di perle, come li propone Primark, con fiocco e in velluto di tantissimi colori.

Bigiotteria per ogni gusto

Anche la bigiotteria è un’ottima idea regalo. Un paio di orecchini e una collana abbinati, infatti, possono completare un outfit rendendolo unico.

Anche in questo caso, le perle fanno sempre la loro figura, ma a seconda dei gusti della persona a cui è destinato il regalo, si potrà certamente giocare con pietre colorate e dimensioni diverse. Bijou Brigitte potrebbe sicuramente fare al caso vostro.

Borse: l’accessorio immancabile

Non esiste una sola fashion victim che non ami le borse, di qualsiasi dimensioni queste siano. Si sa, non se ne hanno mai abbastanza e la scusa del “ne prendo una che sta bene con tutto”, ha sempre vita breve. Da Accessorize ci sono modelli pronti ad accontentare tutti i gusti. Noi vi proponiamo una delle versioni più versatili, per essere sicure di non sbagliare.

Abbiamo idee regalo proprio per tutte, anche per chi ama essere alla moda sempre, anche quando si tratta di andare a dormire o stare a casa. Pigiami elegantissimi, e comode tute. Anche in questo caso, la fantasia non manca.

Pigiami eleganti

I pigiami di Intimissimi possono essere il regalo ideale. Una delle ultime proposte è in cashmere, morbidissima e con ricami in pizzo sulle estremità.

Anche i colori proposti sono molto delicati. Un regalo ideale per chi ama sentirsi in ordine anche tra le lenzuola.

Tute comode e cool

Specialmente in questo periodo, in cui ci è richiesto di stare a casa, a causa della pandemia, è necessario sentirsi sì comode, ma non si deve rinunciare a sentirsi belle.

Una tuta che sia anche trendy e bella da vedere non può che fare al caso nostro, come quella proposta da Tezenis.

L’outfit perfetto

Le appassionate di moda sono sempre alla ricerca dell’outfit perfetto, che le faccia sentire uniche. Un capo che andrà ad arricchire la loro possibilità di mixare gli stili per crearne uno del tutto personalizzato, non potrà che essere gradito.

Joggers effetto pelle

Un capo bottom neutro è il regalo giusto per andare sul sicuro se non si vuole sbagliare. Quelli proposti da Calzedonia sono abbastanza neutri per adattarsi ad ogni stile, ma anche abbastanza particolari per dare all’outfit quel tocco di personalità in più, che sicuramente non farà passare inosservate.