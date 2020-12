Idee originali per i regali di Natale, adatte a tutte le tasche: ecco come stupire con un semplice dono.

Regali di Natale originali

Natale è ormai qui e il tempo per pensare a che regali acquistare stringe sempre più. Per quest’anno stop a calze, maglioni di lana, coperte e pantofole, ma via libera alla fantasia con regali insoliti e originali.

Per non arrivare alla corsa della Vigilia, non resta che fare una bella lista con i nomi delle persone a cui si desidera fare un regalo e scrivere accanto gusti e passioni personali.

Spulciando i siti di e-commerce e le vetrine dei negozi le idee non mancano di certo, non resta quindi che scegliere il regalo più adatto in base ai gusti personali. Non è necessario avere un grosso budget per stupire, basta solo un pizzico di originalità.

Se il destinatario è amante della tecnologia si può optare per un regalo hi-tech, mentre se si tratta di un beauty addicted non resterà che scegliere regali in ambito make up e skincare.

Ecco alcune idee per dei regali insoliti e assolutamente originali, che faranno restare di stucco.

Le idee

In un periodo in cui spostarsi è davvero difficile, un regalo sicuramente apprezzato da chi ama viaggiare è la mappa del mondo da grattare.

Basta semplicemente grattare con una monetina tutti gli stati in cui ci si è recati. Generalmente di dimensione abbastanza grande, può essere appesa a una parete. Può essere molto utile anche per insegnare la geografia ai piccoli esploratori.

Un regalo adatto sia ai piccini che ai più grandi. La lampada ispirata al videogioco di Minecraft è perfetta per gli appassionati. Da posizionare sul comodino, sulla scrivania o in camera dei più piccoli è perfetta per creare un’ambientazione a tema.

Un vero e proprio pezzo da collezione, da regalare a chi sa apprezzare il design dei piccoli elettrodomestici in cucina. Dalla collaborazione tra Smeg e Dolce&Gabbana sono nate delle piccole meraviglie, tra cui il bollitore elettrico, da donare a chi ama bere té e tisane. Il costo non è irrisorio, ma se si vuole stupire qualcuno è il regalo perfetto. I colori sono quelli della collezione D&G Sicily, accesi e definiti, con decorazioni ben visibili a maioliche.

Lo specchio per truccarsi è l’ideale per chi ama il make up e la cura del viso. Si può posizionare comodamente su un tavolo per facilitare tutte quelle operazioni che richiedono un focus sul viso. Per un risultato migliore basta sceglierne uno con le luci incorporate. Farsi le sopracciglia, i baffetti e truccarsi non sarà mai stato così semplice.

Un regalo elegante e sofisticato è la penna stilografica. Dal design super raffinato, è perfetta da tenere in tasca ed essere utilizzata ad esempio per firmare, ma anche come oggetto da scrivania sia in casa che in ufficio.

Un dono perfetto per chi ama la lettura e i libri. Il timbro è un regalo originale e personale, per aiutare chi ha molti libri a personalizzare le sue collezioni. Esistono timbri standard con vari disegni oppure quelli a cui si possono aggiungere le iniziali o addirittura il nome intero.