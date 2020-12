Dal Kindle alla polaroid, dal termostato smart al caricabatterie: ecco i regali di Natale 2020 tecnologici più belli da donare.

Regali Natale 2020 tecnologici

Il momento per far felice un amante della tecnologia è il Natale. In occasione delle feste ci sono moltissime offerte sui prodotti hi-tech e non sarà difficile trovare quello più giusto per i gusti di ognuno.

Dalla fidanzata, al marito, dai parenti agli amici, i regali hi-tech sono apprezzati da tutti. E la cosa bella è che la scelta è talmente vasta che anche chi desidera fare un dono economico può selezionarlo nelle categorie hi-tech.

La tecnologia, se usata correttamente è un aiuto per chiunque e proprio per questo gli impieghi dei vari oggetti si collocano negli ambiti più disparati.

Ecco le idee più originali per fare dei regali per il Natale 2020 tecnologici che verranno sicuramente apprezzati.

Le idee

La polaroid è il regalo ideale per i nostalgici della fotografia rivisitata in chiave moderna. Con la polaroid è possibile fotografare e stampare istantaneamente quanto catturato dall’obiettivo. Un regalo perfetto per immortalare subito i momenti magici del Natale. Ce ne sono moltissimi modelli, da quelle che ricalcano il design vintage a quelle più moderne.



L’home assistant è quel dispositivo di cui ci si innamora istantaneamente non appena lo si ha in casa. Per chi desidera una casa domotica e ama la tecnologia è il regalo perfetto. Che sia Google home o Alexa, sarà un dono sicuramente apprezzato.

Il termostato wireless permette di organizzare e programmare il riscaldamento della casa anche quando non si è presenti. Regalo perfetto per chi rientra tardi la sera dal lavoro o desidera alzarsi la mattina con la casa già calda. Con un’applicazione da scaricare sul cellulare, è possibile modificare le impostazioni ovunque ci si trovi e istantaneamente, senza doverlo fare manualmente sul termostato.

Chi ama leggere apprezzerà sicuramente come regalo un e-book. Il fascino della carta è sicuramente intramontabile, ma ci sono situazioni in cui avere a disposizione un dispositivo che contiene molti libri è più comodo. Ad esempio per chi viaggia spesso o per chi ama leggere a letto senza la necessità di dover tenere la luce accesa. La batteria può durare molti giorni e il dispositivo può contenere al suo interno centinaia di libri diversi.

Comodo e pratico, il caricatore wireless è perfetto da regalare per chi desidera poter ricaricare semplicemente il proprio cellulare sia a casa che in ufficio. Tutti i modelli in vendita hanno un design accattivante, che li fa diventare anche un pezzo di arredamento

Il regalo ideale per le famiglie con bimbi piccoli può essere un baby monitor. Dispositivo molto utile per monitorare i bambini mentre dormo e non si riesce a stare nella stessa stanza. Di modelli in commercio ce ne sono moltissimi e generalmente comprendono anche l’ascolto dell’audio e la visione notturna. I modelli più nuovi permettono anche di parlare in un microfono per parlare direttamente col bambino.

Gli amanti della skincare apprezzeranno sicuramente un regalo a tema beauty. Il Foreo è infatti un dispositivo super tecnologico che si può collegare a un’applicazione sul cellulare, la quale permette di personalizzare la propria routine di bellezza in base alle proprie esigenze.