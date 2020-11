Tante idee di regali economici in ambito beauty per rendere il Natale ancora più magico e alla portata di tutti.

Natale beauty: regali economici

Natale si avvicina sempre più e con esso la necessità di avere i regali per amici e parenti pronti.

Donne, ragazze, ma sempre più anche gli uomini si dedicano alla cura di sé e del proprio benessere utilizzando prodotti per corpo, viso e capelli. Perché quindi non approfittare proprio del Natale per regalare dei doni in ambito beauty? Creme, sieri, confezioni regalo, saponette profumate sono dei pensieri sempre super apprezzati da chi li riceve.

Per non rischiare di sbagliare, è bene riuscire a carpire prima degli acquisti qualche informazione fondamentale sul destinatario del regalo: che tipo di pelle ha? che profumazioni predilige? Che tipologia di capelli possiede? In questo modo si evitano errori spiacevoli.

Per chi non ha a disposizione un grosso budget da spendere, l’ideale è approfittare degli sconti del Black friday per fare compere a prezzi inferiori.

Ecco alcuni prodotti perfetti per un regalo di Natale beauty ma economico.

Cura del corpo

Le alternative per gli amanti della cura del corpo sono infinite. Ecco una selezione di prodotti economici, ma di qualità che si possono trovare da Sephora o in altri negozi.

Sephora propone a meno di 15 euro il cofanetto di Ritual Sakura Pouch. Al suo interno contiene una crema corpo da 70 ml, una mousse doccia da 50 ml e un’acqua proumata da 20 ml. La profumazione è delicata, con note di fiori di ciliegio e latte di riso.

Per chi tiene particolarmente alla cura e alla morbidezza delle mani, il regalo perfetto è il cofanetto Mani perfette di Sephora Wild. Il costo è inferiore ai 10 euro e il packaging super accattivante lo rende trendy e ideale da regalare.

Per avere la pelle del corpo liscia e morbida, l’ideale è uno scrub. Quello di Collistar ha un prezzo inferiore ai 50 euro e il colore rosa lo rende davvero accattivante.

Cura del viso

I prodotti per il viso devono essere scelti con cura, sapendo con precisione che tipo di pelle e necessità ha il destinatario del regalo.

Su Sephora è in vendita il cofanetto Giggle Juice di Olehenriksen. Con meno di 20 euro si possono regalare la maschera PHAT Glow Facial, antietà con betulla nordica, che illumina e uniforma il viso e il siero Truth con vitamina C e collagene.

Perfetto per la pelle maschile che ha bisogno di un boost di idratazione, il siero all’acido ialuronico della linea Uomo di Collistar viene meno di 30 euro. Ha un’azione liftante che dona turgore al viso.

Uno dei best sellers di sempre. Il tonico illuminante di Pixie è il regalo ideale di Natale per chi vuole una pelle radiosa e super glowy.

Cura dei capelli

Per chi ama i prodotti dal design elegante, ma che performano benissimo, la linea per i capelli di Mulac è perfetta. Regalo ideale per chi ama avere una chioma super profumata e disciplianata

Per un regalo veramente economico, ma utile e super colorato. Le maschere Hair Food di Garnier sono perfette per nutrire e far risplendere i capelli. Il loro packaging accattivante le rende super adatte per essere regalate.