Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono sposati in grande. Per la coppia un matrimonio da favola che non ha lasciato da parte i dettagli, anzi. Gli invitati alle nozze, infatti, sono stati deliziati da piccoli cadeau e da bomboniere di lusso. Scopriamo meglio insieme il prezzo di queste ultime.

Quanto sono costate le bomboniere del matrimonio di Chiara Nasti?

Il matrimonio di Chiara Nasti e di Mattia Zaccagni è stata una vera e propria favola. Insieme al cambio outfit della sposa, avvenuto per ben tre volte, tutto, in quel giorno, è stato curato nei minimi dettagli. Dopo la cerimonia religiosa, il ricevimento è avvenuta nella bellissima Villa Miani a Roma e le sorprese, anche per gli invitati e le invitate, non sono affatto mancate.

Sono stati proprio gli ospiti ad avere pubblicato sui social media alcuni dettagli della grande festa, aiutandoci a scoprire che tutto, ma proprio tutto, è stato studiato a puntino. Pensiamo infatti alle bomboniere, scelte e selezionate per stupire. Una volta arrivati nella sala del ricevimento, infatti, si poteva scorgere un’intera parete ricoperta da sacchetti di Chanel: bomboniere di lusso e non solo confetti.

Insieme ai confetti, tipici della tradizione del matrimonio, all’interno dei sacchetti c’era anche una confezione di profumo, a rimarcare che Chiara Nasti non ha lasciato proprio nulla al caso. Se vi state chiedendo quale fosse la fragranza selezionata, si tratta del profumo Paris-Venise nella versione da 50ml. Il prezzo di ciascuna confezione? 98 €, come da listino (la boccetta più grande ha un prezzo maggiore, pari a 142 €).

Insomma, l’influencer partenopea ha deciso di stupire e di fare le cose molto in grande. Ovviamente insieme al profumo di lusso non potevano mancare i tipici confetti, simbolo di buon augurio nel giorno delle nozze. Non solo: insieme a questi, è stata inserita una specie di box degustazione, dentro la quale è stata riposta una camelia bianca su cui sono state intrecciate le iniziali degli sposi. A chiudere la bomboniera di lusso, un bigliettino di ringraziamento da parte di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni.

Ad avere svelato le bomboniere e il loro stile di extra lusso ci ha pensato anche la makeup artist Jessica Pezzella, che su TikTok ha voluto condividere con tutti i suoi follower le lussuosissime gift bag, perfettamente allineate e pronte per essere scartate.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: il matrimonio nonostante le voci sulla crisi

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono uniti in matrimonio e finalmente hanno coronato il loro sogno più grande: vivere una vita insieme, uniti dall’amore.

Prima del grande giorno, però, erano circolate numerose voci riguardo una loro presunta crisi, che addirittura li avrebbe portati a smettere di seguirsi sui social. Si parlava di matrimonio saltato, di litigi e di grande confusione. A quanto pare, però, non era successo nulla di grave e i due si sono ritrovati felici e contenti il giorno del matrimonio: lei stupenda, lui anche, la coppia ha potuto festeggiare insieme alle loro famiglie e ai loro amici il giorno più bello.