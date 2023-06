Dopo le voci sulla presunta crisi delle nozze, alla fine il grande giorno è arrivato: Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sposati. L’influencer partenopea non ha saputo resistere all’elemento fashion, tanto da sfoggiare ben tre abiti diversi durante la lunga giornata. Un tris di vestiti per la sposa, che non è ovviamente passato inosservato.

Matrimonio da favola per Chiara Nasti, la signora Zaccagni cambia vestito 3 volte: il prezzo

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono promessi amore eterno. A ospitare la grande cerimonia religiosa la basilica di Santa Maria in Ara Coeli, a cui sono seguiti gli altrettanto grandi festeggiamenti a Villa Miani. I novelli sposi hanno voluto fare le cose in grande e la stessa Chiara Nasti non ha di certo badato a spese: pensate che durante la giornata ha cambiato abito per ben tre volte, sfoggiando un look diverso a ogni occasione. Nasti è partita con l’abito romantico con lungo velo per la cerimonia in chiesa, ha optato per un look chic dai tratti boho per il ricevimento e ha deciso di chiudere in bellezza con un abito sensuale con corsetto per il magico taglio della torta: vediamo più nel dettaglio.

Il primo abito è sempre quello di maggiore impatto: Chiara Nasti ha scelto una creazione di Monique Lhuillier per la cerimonia religiosa. Gonna ampia, lunghezza extra, velo romantico e un intreccio di pizzi e ricami molto sofisticato: il prezzo dell’abito Lhullier raggiungerà numeri molto alti. Sul sito ufficiale del brand, però, la creazione di Nasti non compare, ma vedendo i prezzi degli altri vestiti probabilmente si parla di migliaia e migliaia di euro.

Una volta pronunciato l’emozionante “sì”, gli sposi e tutti gli invitati si sono diretti verso Villa Miani, una location magica e suggestiva. Per il ricevimento, Chiara Nasti si è cambiata d’abito e ha sfoggiato un secondo vestito, sempre in pizzo ricamato, ma decisamente più sensuale rispetto al primo. L’abito è a sirena ed è brandizzato Berta. Vanta un’aderenza femminile su tutta la silhouette e un’ampia scollatura. Trasparenze, perline, ricami e persino un paio di guanti abbinati.

Dulcis in fundo, ma non per minore importanza. il momento del taglio della torta. L’influencer partenopea ha scelto di chiudere in bellezza il grande giorno, sfoggiando un ultimo abito sempre dallo stile bustier chic. Si tratta di un modello composto da un bustino strutturato con stecche e coppe in evidenza rispetto ai due precedenti. Il modello è corto e la gonna è in stile pareo con fiocco allaccio laterale. A completare il tutto, anche in questo terzo cambio d’abito, un paio di guanti lunghi in raso da vera diva.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono sposati: il matrimonio è chic, da vera favola

Poco meno di un mese fa si parlava di crisi tra il calciatore e l’influencer: c’è chi addirittura aveva parlato di nozze saltate tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. Invece il grande giorno è arrivato e le cose sono state fatte davvero in grande: tutto era studiato nei dettagli, tra location, abiti, torta e atmosfera, la coppia ha finalmente potuto vivere l’emozione più grande, quella di unirsi per sempre.