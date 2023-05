Quanto guadagna tata Rosalba? Lo stipendio della tata dei Ferragnez

Era ovvio che due celebrità come Chiara Ferragni e Fedez avessero qualcuno che si occupasse dei due pargoli oltre ai nonni. Essendo una famiglia particolarmente attiva e impegnata, i Ferragnez hanno al loro fianco una tata molto speciale disposta ad aiutarli ogni qualvolta ci sia la concreta necessità. Il suo nome è Rosalba e ormai è diventata famosissima. La vera domanda, però, è: quanto guadagna tata Rosalba? Scopriamo a quanto si aggira il suo stipendio mensile.

Quanto guadagna tata Rosalba? Lo stipendio mensile

Riflettori, telecamere, eventi straordinari, sfilate, programmi tv, show musicali, dirette social e brand di lusso. La vita dei Ferragnez è da sempre ricca di impegni e il tempo per loro è scandito da cose da fare. Oltre a essere due personalità particolarmente attive a livello lavorativo, Chiara Ferragni e Fedez sono anche due genitori attenti e affettuosi: i loro due figli, Leone e Vittoria, crescono a vista d’occhio e per loro è molto importante essere presenti il più possibile. Ci sono volte, però, dove è necessario un “aiuto esterno” e tata Rosalba in questo è fondamentale. La donna, insieme ai Ferragnez ancora prima della nascita di Vittoria, è anche una puericultrice, dunque una figura professionale specializzata nella prima fase della vita dei bambini. Il lavoro di tata Rosalba è importantissimo e l’assistenza che rivolge ai due bambini lo è altrettanto. Proprio per tali motivi, anche il suo stipendio è importante: Chiara Ferragni e Fedez hanno infatti scelto per lei una cifra mensile che si aggira indicativamente tra i 1000 e i 1600 euro a settimana. Una cifra nettamente superiore alla media, che consente di tata Rosalba di guadagnare dai 4000 ai 6000 euro al mese!

Il lavoro di tata Rosalba supera dunque il semplice “badare” ai bambini; la donna si occuperebbe della loro crescita e starebbe vicina anche a Chiara Ferragni in quanto donna. Pare infatti che la sua formazione professionale la porti a sostenere materialmente e moralmente tutte le neomamme.

Gli altri servizi di tata Rosalba, puericultrice di professione

Oltre al lavoro di tata, tata Rosalba offre anche altri servizi più specifici. A tale proposito si parla infatti di servizi a domicilio come:

Consulenza post partum + 3 assistenze diurne: 350 euro circa; Consulenza post partum + 2 assistenze notturne: 450 euro circa

In base alle ore lavorate e in base all’impegno (part-time e/o full time) è normale che i prezzi si alzino notevolmente.

Tata Rosalba compare anche nella serie The Ferragnez

Poteva non comparire anche lei nella grande serie di Prime Video? Impossibile! Tata Rosalba fa parte a tutti gli effetti della famiglia e proprio per questo entra nel “cast” della nota serie-tv The Ferragnez. La sua prima apparizione sul piccolo schermo è avvenuta nel 2018, anno dopo il quale il suo volto è divenuto molto conosciuto anche tra i fan e le fan di Chiara Ferragni. La stima per lei è moltissima e l’imprenditrice digitale non si è mai tirata indietro dallo spendere parole importanti nei suoi confronti. «È la tata migliore del mondo» – dichiara Ferragni. Una presenza fissa, una presenza davvero importante per tutti.