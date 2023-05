Il 19 settembre del 2022 si è svolto il funerale della Regina Elisabetta II, scomparsa l’8 settembre. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quanto sono costati.

Funerale Regina Elisabetta II: quanto è costato?

Il funerale della Regina Elisabetta II si è svolto lo scorso 19 settembre. Insieme a tutti gli altri eventi organizzati per rendere omaggio alla sovrana scomparsa l’8 settembre nel castello scozzese di Balmoral sono costati ai contribuenti britannici circa 162 milioni di sterline, pari a 186 milioni di euro. La cifra è stata comunicata dal ministero del Tesoro e riportata dalla BBC:

“I funerali di Stato, celebrati il 19 settembre 2022 e seguiti in mondovisione, hanno fatto seguito a un periodo di lutto nazionale. I costi maggiori sono stati coperti dal Ministero dell’Interno (75 milioni di sterline, circa 85 milioni di euro), e dal Dipartimento della Cultura, dei media e dello sport (57 milioni di sterline, quindi circa 65 milioni di euro”.

Il funerale della Regina Elisabetta II: il sistema di sicurezza

Per lo svolgimento del funerale della Regina Elisabetta, l’Home Office era incaricato del complesso sistema di sicurezza per permettere anche ad altri sovrani e leader internazionali di poter partecipare in sicurezza alla cerimonia funebre tenuta presso l’Abbazia di Westminister, oltre che per garantire la sicurezza dei centinai di sudditi che hanno reso omaggio al feretro della amata sovrana nelle camere ardenti allestite prima a Edimburgo, nella cattedrale di St. Giles e poi a Londra nella Westminister Hall. Per il viceministro del Tesoro, John Glen, la sicurezza era un aspetto fondamentale. Queste sono le sue parole:

“La priorità del governo era che questi eventi si svolgessero senza problemi, assicurando allo stesso tempo la sicurezza del pubblico.”

Ancora non sono stati invece comunicati i costi per l’incoronazione di Re Carlo III, che si è svolta lo scorso 6 maggio. Lo scorso Natale, Re Carlo III ha tenuto il suo primo discorso di Natale, dedicato alla madre. Queste le sue parole:

“Il Natale è un momento toccante per tutti noi che abbiamo perso i nostri cari. Sono qui nella cappella di San Giorgio nel castello di Windsor, così vicino a dove è sepolta la mia amata madre, la defunta Regina, con il mio caro padre. Mi vengono in mente le lettere, le cartoline e i messaggi profondamente toccanti che tanti di voi hanno inviato a me e a mia moglie e non posso ringraziarvi abbastanza per l’amore e la simpatia che avete dimostrato a tutta la nostra famiglia.”

Il Regno della Regina Elisabetta II

Elisabetta II è stata la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth dal 6 febbraio del 1952 all’8 settembre del 2022. Quindi ha regnato per 70 anni e 214 giorni. Nel 1947 si è sposata con il principe Filippo, dal quale ha avuto quattro figli, Carlo, Edoardo, Anna e Andrea. Elisabetta divenne regina quando aveva appena 25 anni, il 6 febbraio del 1952, il giorno in cui suo padre, Re Giorgio VI morì. L’incoronazione è avvenuta un anno dopo in mondovisione presso l’Abbazia di Westminister.