Federico Lauri è il nome di uno degli hair stylist più in voga e più conosciuti del momento. Nato ad Anzio il 5 ottobre del 1989 sotto il segno della bilancia, ha saputo farsi riconoscere col suo lavoro e arrivare ad acconciare un vastissimo numero di clienti, anche tra le personalità più famose.

Lo abbiamo visto acconciare, infatti, Nina Moric, Tina Cipollari, Cecilia Capriotti, Arisa e Giulia De Lellis, solo per citarne alcune.

Federico Fashion Style: ecco svelato il costo di una piega

Da tutti noto con il nome di Federico Fashion Style, conta al momento quattro saloni dedicati alla bellezza dei capelli: uno ad Anzio, uno a Roma, uno a Napoli e uno a Milano. Su Instagram conta 1,1 milioni di followers e molti di questi probabilmente hanno avuto modo di farsi acconciare i capelli da lui oppure sperano di farlo prima o poi.

Al che la domanda è lecita: quanto costa un trattamento basico come una messa in piega da Federico Fashion Style?

Stando alle informazioni disponibili online, sembra che la semplice piega si aggiri attorno ai 25 euro, dunque uno sfizio che può risultare abbordabile. Ma se invece si volesse fare qualcosa di più, magari abbinando un taglio alla piega o addirittura un cambio di colore?

Federico Fashion Style: i prezzi per gli altri trattamenti

Nei saloni di Federico Fashion Style, chiaramente, ci si può sbizzarrire con le richieste, ma questo fa decisamente lievitare il costo finale della seduta con Federico Lauri. E se non ci si vuole accontentare della piega azzardando qualcosa di più con un taglio, bisogna tenere presente che questo ha un costo di circa 48 euro se fatto da Federico Lauri in persona e 35 euro se invece fatto da uno dei suoi preparatissimi collaboratori.

Per quanto riguarda colori ed eventuali ritocchi, il prezzo è sui 55/60 euro per quanto riguarda il solo ritocco e circa 120 per la tinta. Infine sappiamo che le meches hanno un prezzo di 180 euro e lo shatush, che notoriamente è un trattamento più elaborato, da Federico Fashion Style arriva a costare 230 euro. Sembra che la pratica più costosa riguardi però l’applicazione di extension che arriva fino a 1200 euro per la tessitura intera.

Bisogna tenere presente, però, che stando alle fonti reperibili sul web, i prezzi possono variare a seconda del salone di riferimento. Pare infatti ci sia una certa differenza di prezzo tra il budget necessario per questi trattamenti a Milano rispetto che a Napoli. La prima costerebbe più della seconda: il taglio donna verrebbe a Milano sui 40/48 euro mentre a Napoli il costo scenderebbe a 28 euro!

Certo la cosa non stupisce: non è raro che i saloni, così come i negozi o i ristoranti, adeguino i prezzi anche in riferimento al territorio e alle possibilità così di assicurarsi una clientela. Per quanto riguarda la differenza di trattamenti per l’uomo, sembra invece che da Federico Fashion Style i prezzi siano in linea si per uomini che per donne e dunque che un taglio da uomo venga comunque la stessa cifra.