Federico Fashion Style è uno dei parrucchieri più famosi in Italia. È diventato un vero e proprio personaggio, a cui molti vip si affidano per ottenere un look perfetto. Scopriamo insieme quando costa tagliare i capelli nel suo salone.

Federico Fashion Style, il parrucchiere dei vip

Federico Fashion Style è uno dei parrucchieri più conosciuti in Italia, grazie anche alla sua trasmissione televisiva e alla presenza di numerosi vip nei suoi saloni. In questi giorni si sta parlando molto di lui anche per via del suo coming out, avvenuto nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo, sabato 21 gennaio. Per quanto riguarda il suo lavoro, Federico Fashion Style è un parrucchiere davvero molto amato, in grado di creare look davvero perfetti, rispondendo a qualsiasi richiesta dei suoi clienti.

Grazie al suo talento, e alla sua personalità, è riuscito nel corso del tempo ad avere una carriera ricca di successi e di soddisfazione. Molte persone, però, sono frenate dal recarsi nei suoi saloni perché temono che a causa della sua notorietà i prezzi siano eccessivi. In realtà, il listino prezzi di Federico Fashion Style è molto più accessibile di quanto si possa immaginare.

Federico Fashion Style: quanto costa un taglio nel suo salone

Moltissime persone desiderano andare nel salone di Federico Fashion Style per ottenere un look perfetto. È giusto specificare che i prezzi differiscono a seconda del salone che si sceglie e dal fatto che sia realmente Federico a prendersi cura dei capelli oppure qualche suo collaboratore. Per esempio, un taglio da donna può costare 40 euro a Milano, 35 a Roma, 23 ad Anzio e 28 a Napoli. Nel Salone delle Meraviglie a Milano, che tra tutti è il più caro, fare shampoo, piega, colore e taglio viene a costare più di 100 euro.

Il listino prezzi di Federico Fashion Style a Milano, per le donne, è il seguente:

Taglio donna con Federico: 48 euro;

Taglio donna: 40 euro;

Shampoo e piega: 35 euro;

Colore (ritocco): 60 euro;

Colore senza ammoniaca (ritocco): 70 euro;

Colore intero: 120 euro;

Colore ad Henné: 80 euro;

Ripigmentazione: da 40 a 60 euro;

Riflessante: 30 euro;

Riflessante Angel: 45 euro;

Meches: da 140 a 180 euro;

Shatush: da 180 euro a 230 euro;

Acconciatura giorno o sera: 70 euro;

Fly to Sky: 220 euro;

Permanente: 90 euro;

Trattamento alla keratina: da 180 a 240 euro;

Per quanto riguarda il benessere del capello i prezzi sono i seguenti:

Shampoo specifico: 8 euro;

Scrub della cute: 40 euro;

Maschera ristrutturante: 25 euro;

I prezzi delle extension sono:

Extension a fila: 300 euro;

Extension a tessitura intera: 1.200 euro;

Extension a keratina: 5 euro a ciocca;

Rimontaggio extension fila intera: 50 euro;

Rimontaggio extension fila singola: 25 euro;

Per quanto riguarda i tagli e i trattamenti per gli uomini i prezzi sono i seguenti:

Taglio uomo con Federico: 48 euro;

Shampoo e taglio: 28 euro;

Shampo e taglio bimbo: 22 euro;

Trattamento alla keratina: da 100 a 140 euro;

Schiarente: 90 euro;

Barba: 12 euro;

Colore barba: 25 euro.

Questo è il listino prezzi del salone di Federico Fashion Style a Milano. I prezzi possono risultare leggermente differenti a seconda del salone scelto, ma sul sito ufficiale si possono trovare tutti i costi per ogni punto vendita.