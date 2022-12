Un outfit non sarebbe lo stesso senza la giusta lingerie: Giulia De Lellis ce ne offre la conferma, postando un carosello su Instagram che la ritrae accanto all’albero di Natale in un completino intimo by Tezenis total red. Si tratta di alcuni dei pezzi della collezione Tezenis Xmas 2022, completata dal commercial televisivo che la ritrae in compagnia di colleghi e colleghe.

Scopriamo i dettagli e i prezzi dell’intimo scelto dall’influencer.

Tezenis Xmas 2022: i prezzi dell’intimo di Giulia De Lellis

Le festività natalizie portano gioia, magia, regali e quella voglia di splendere giorno e notte. Il colore predominante di tale periodo è senza ombra di dubbio il rosso che, come ogni anno, conquista capi di abbigliamento, accessori e, naturalmente, la lingerie. Natale e Capodanno non sarebbero gli stessi senza l’intimo rosso: simbolo di buon auspicio e portafortuna, il rosso conquista reggiseni e slip, offrendo anche l’opportunità di puntare sulla sensualità sentendosi belle.

Per l’occasione Tezenis non ha saputo resistere: come ogni anno il brand ha proposto una nuova collezione dedicata al Natale e Giulia De Lellis ne è stata ancora una volta la protagonista. L’influencer ha postato una serie di fotografie che la ritraggono in intimo rosso accanto alle luci dell’albero di Natale: inutile dire che le reazioni siano state a dire poco euforiche.

Per il classico carosello natalizio, Giulia De Lellis ha scelto una bralette rossa a balconcino (stile corpetto) e un perizoma/brasiliana extra sensuale.

Il pezzo sotto ha un prezzo di circa 6.99 €, mentre il pezzo sopra si aggira attorno ai 20 €: con meno di 30 €, dunque, riuscirete ad accaparrarvi un completino rosso Natale veramente sensuale.

La collezione Tezenis Xmas 2022 offre numerosi spunti fashion per le festività natalizie appena cominciate. Avete infatti la possibilità di scegliere tra numerosi modelli di slip, di brasiliane, di perizoma e tanga, ma ce n’è per tutti i gusti anche per quanto riguarda i reggiseni (balconcino, bustier, brasserie o bralette). Anche l’opzione body ha subito una grande impennata, affermandosi ancora una volta la soluzione lingerie forse più comoda e versatile (pensatelo sotto a un blazer oversize e a un bel paio di pantaloni a vita alta).

L’influencer romana ha però optato per qualcosa di ultra-sexy, ma le opzioni sono veramente tantissime.

Non solo rosso: anche il nero è adatto a Natale e/o Capodanno

Sicuramente il rosso a Natale è uno dei must have per eccellenza da sempre, così come l’intimo rosso a Capodanno è simbolo di fortuna per un buon nuovo anno.

Per quanto forte ed evergreen, in realtà il rosso non è il solo protagonista delle festività natalizie. Lo stesso Tezenis (e Giulia De Lellis subito dopo) propone sempre alternative differenti dal rosso: sì al total black, ma con dettagli shimmer adatti al periodo, per essere eleganti, sensuali e per potere anche brillare nelle notti di festa.

Incroci, intrecci, trasparenze, dettagli di perline e glitter sparsi un po’ ovunque, il nero riesce sempre a conquistare i cuori e i corpi di ogni donna. La regola fondamentale rimane sempre e solo una: sentirsi a proprio agio e splendere dentro, oltre che fuori.