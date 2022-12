Quanto costa la collana di Nicole Kidman sul set di Moulin Rouge?

Nicole Kidman, sul set di Moulin Rouge, per interpretare la protagonista ha dovuto indossare una collana di grande valore, tanto che erano presenti due guardie per tenerla sempre d’occhio.

La collana di Nicole Kidman sul set di Moulin Rouge

Sul set di Moulin Rouge erano presenti ben due guardie di sicurezza solo per tenere d’occhio la collana che Nicole Kidman ha avuto l’onore di indossare durante le riprese del film, per interpretare la protagonista.

Una collana del valore di 2,5 milioni di dollari. Il candidato all’Oscar Baz Luhrmann ha ricordato la dura sicurezza richiesta per la collana personalizzata che Nicol Kidman aveva indossato per le riprese del film che è uscito nel 2001. Era stata realizzata una replica di cristallo per la controfigura per una scena cruciale in cui la collana doveva essere strappata via dal collo dell’attrice. “Ai tempi in cui girammo ‘Moulin Rouge!’, abbiamo realizzato la nostra versione di una collana di diamanti Cartier per Nicole Kidman.

Vedi, a quei tempi, non potevi far brillare qualcosa sul film come dei veri diamanti. Avevi bisogno di veri diamanti. Quindi quella collana è reale. Vale 2,5 milioni di dollari. Il problema è che se porti qualcosa di valore sul set, hai bisogno di due guardie di sicurezza sempre a disposizione” ha raccontato Luhrmann a Vulture.

Luhrmann e la moglie, costumista premio Oscar Catherine Martin, hanno ideato la collana di diamanti con il designer di gioielli Stefano Canturi.

La collana in oro bianco da 134 carati è composta da 1.308 diamanti e ha uno zaffiro blu dello Sri Lanka sulla chiusura, come riportato da The Adventurine. Patricia Canturi, direttrice del marchio dell’etichetta Canturi, ha affermato che il designer ha trascorso settimane alla ricerca di gioielli francesi di fine 1800 per rendere la collana perfetta e iconica. Attualmente il gioiello risiede nella collezione personale privata Canturi.

La meravigliosa collana di diamanti

